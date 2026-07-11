Ludwigshafen – Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrern



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, 10.07.2026, 16:09 Uhr, kam es auf dem Fahrradweg in der Kopernikusstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern.

Im Rahmen eines Überholvorgangs blieb ein 32-jähriger Rennradfahrer mit seinem Fahrrad an einem 34-jährigen Fahrer eines Pedelecs hängen. Der 34-jährige Radfahrer wurde durch den folgenden Sturz verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 11. Juli 2026, 12:21