Laudenbach – Flächenbrand

Laudenbach / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Freitagabend befanden sich Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bei einem Flächenbrand im Feldgebiet von Laudenbach im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um einem Vegetationsbrand in Hanglage.
Bereits um 18.30 Uhr war der Flächenbrand in Hanglage am Ortsrand von Laudenbach durch die Feuerwehr gelöscht. Die dort vorbeiführende B 3 musste kurzzeitig gesperrt werden. Es entstand lediglich Sachschaden.
Zuletzt aktualisiert am 11. Juli 2026, 10:24