Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Musik- und Singschule Heidelberg, Kirchstraße 2, lädt am Sonntag, 19. Juli 2026, in den Johannes-Brahms-Saal ein. Dort finden gleich zwei Konzerte bei freiem Eintritt statt. Das Konzert „An die Freude“ um 11 Uhr wird gestaltet vom Liederorchester (Leitung: Evi Barsch), dem Orchester I (Leitung: Friderike Hager) sowie dem Orchester II (Leitung: Nicolai Bernstein). Unter dem Titel „Frische Brise am Meer“ laden um 17 Uhr die Young Voices und der Heidelberger Jugendchor (Leitung Esther Witt) sowie das Blockflötenorchester (Leitung: Caroline Rohde) ein.
Quelle: Stadt Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 11. Juli 2026, 10:46