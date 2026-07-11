Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Umgestaltung südlich der Fröbelschule beginnt voraussichtlich am 14. Juli – Die Stadt Heidelberg setzt die schrittweise Umgestaltung der Wallstraße im Umfeld der Fröbelschule im Stadtteil Wieblingen fort. Am Dienstag, 14. Juli 2026, beginnen südlich der Schule, auf Höhe der Zufahrt zum Alten Friedhof, weitere Arbeiten zur Entsiegelung und Begrünung des Straßenraums. Vorgesehen sind zwei neue Beete. Zudem wird ein Baum neu gepflanzt sowie ein weiterer ersetzt.

Die Arbeiten sind ein weiterer Baustein für mehr Sicherheit auf dem Schulweg. Ziel ist es, die Verkehrssituation im Umfeld der Fröbelschule sowie im Bereich der Kreuzung Wallstraße/Dammweg übersichtlicher zu machen, Konflikte zu reduzieren und zugleich mehr Grün im Straßenraum zu schaffen. Die Umgestaltung soll die Zufahrt des verkehrsberuhigten Bereichs beziehungsweise das Ende der Tempo-30-Zone verdeutlichen und für Entschleunigung im Schulumfeld sorgen.

Der Bauzeitraum ist bewusst so gewählt, dass ein wesentlicher Teil der Arbeiten in die Sommerferien fällt. So sollen die Auswirkungen auf den Schulbetrieb und die Wege der Kinder möglichst geringgehalten werden.

Arbeiten bis Mitte September – Fahrbahn bleibt grundsätzlich passierbar

Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte September 2026. Während der Bauzeit kann es in den betroffenen Bereichen zu Einschränkungen bei der Nutzung des Verkehrsraums und der Parkplätze entlang der Friedhofsmauer kommen. Die Fahrbahn bleibt während der Arbeiten grundsätzlich passierbar. Die Zufahrt zum Friedhof steht für den Fußverkehr uneingeschränkt zur Verfügung.

Die Stadt Heidelberg hatte im April 2026 bereits erste Maßnahmen im direkten Umfeld der Fröbelschule vorgestellt. Dazu zählen unter anderem die Neuordnung des Schulvorbereichs, zusätzliche Fahrradabstellmöglichkeiten und Eltern-Haltestellen.

Die Maßnahme ist Teil des europäischen Mobilitätsprojekts Realloacate und des städtischen Programms OASIS. In der Wallstraße verbindet die Stadt damit Verkehrsberuhigung mit Grünflächen: Der Straßenraum wird neu geordnet, entsiegelt und begrünt. Weitere Informationen zu Reallocate gibt es online unter reallocatemobility.eu und zu OASIS unter www.heidelberg.de/oasis.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 11. Juli 2026, 10:43