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11.07.2026, 11:06 Uhr

Heidelberg – Extra fürs Ehrenamt“: Stadt lud Inhabende von Ehrenamtskarten zur Generalprobe von Carmen

Logo 1 1Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Rund 60 Ehrenamtliche erlebten ein besonderes Zeichen der Wertschätzung bei Schlossfestspielen – Die Stadt Heidelberg setzt ihre Anerkennungskultur für bürgerschaftliches Engagement fort: Im Rahmen der neuen Reihe „Extra fürs Ehrenamt“ sind am Donnerstag, 9. Juli 2026, rund 60 Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte Baden-Württemberg mit einer Begleitung zur Generalprobe der Oper „Carmen“ bei den Heidelberger Schlossfestspielen eingeladen gewesen. Die Veranstaltung auf dem Heidelberger Schloss war das erste von mehreren geplanten besonderen Angeboten für Engagierte in Heidelberg.

„Ehrenamtliches Engagement ist ein zentraler Pfeiler unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts. Mit Formaten wie ,Extra fürs Ehrenamt‘ möchten wir den Menschen, die sich tagtäglich für andere einsetzen, ganz bewusst etwas zurückgeben und ihnen unsere Wertschätzung zeigen“, sagt Oberbürgermeister Eckart Würzner.

Mehr als 700 Ehrenamtskarten bereits ausgegeben

Seit der Einführung der Ehrenamtskarte Baden-Württemberg in Heidelberg Anfang 2026 hat die Stadt bereits mehr als 700 Karten an Engagierte in Heidelberg ausgegeben. Die Ehrenamtskarte würdigt Menschen, die sich in besonderem Maße für das Gemeinwohl einsetzen. Voraussetzung ist in der Regel ein mindestens einjähriges Engagement sowie mindestens 200 ehrenamtlich geleistete Stunden innerhalb der vergangenen zwölf Monate.

Die Karte bietet zahlreiche Vergünstigungen in Kultur-, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen in Heidelberg. In ganz Baden-Württemberg gibt es aktuell rund 300 Akzeptanzstellen. Mit den „Extras fürs Ehrenamt“ schafft die Stadt darüber hinaus besondere Erlebnisse, die ausschließlich Ehrenamtskarten-Inhaberinnen und -Inhabern in Heidelberg vorbehalten sind. Mehr Infos zu den Akzeptanzstellen in Heidelberg und landesweit gibt es auch online unter www.heidelberg.de/ehrenamtskarte sowie auf der Webseite des Landes unter www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de.

Dank an starke Partner

Möglich wurde die Auftaktveranstaltung durch die Unterstützung des Theaters und Orchesters Heidelberg, das die Karten für die Generalprobe zur Verfügung gestellt hat, sowie durch die Schlossgastronomie, die sich mit Verzehrgutscheinen beteiligt hat.

„Gerade in Zeiten knapper öffentlicher Kassen ist es ein starkes Signal, wenn Kulturinstitutionen und weitere Partner gemeinsam mit der Stadt Verantwortung übernehmen und die Bedeutung des Ehrenamts sichtbar machen“, sagt Hanni Derr von der städtischen Koordinierungsstelle für Bürgerengagement und Gesellschaftliches Miteinander im Referat des Oberbürgermeisters.

Heidelberg als engagierte Stadt

Heidelberg engagiert sich seit vielen Jahren für gute Rahmenbedingungen des freiwilligen Engagements und ist Teil des bundesweiten Netzwerks „Engagierte Stadt“. Gemeinsam mit zahlreichen Partnerinnen und Partnern, darunter die FreiwilligenAgentur Heidelberg, setzt sich die Stadt dafür ein, bürgerschaftliches Engagement zu fördern, sichtbar zu machen und Menschen beim Ehrenamt zu unterstützen.

Ehrenamtskarte weiterhin beantragen

Die Stadt Heidelberg ruft alle engagierten Bürgerinnen und Bürger, die die Voraussetzungen erfüllen, dazu auf, die Ehrenamtskarte Baden-Württemberg zu beantragen. Neben Einzelanträgen können auch Vereine und Organisationen Sammelanträge für ihre Ehrenamtlichen stellen. Weitere Informationen und der Online-Antrag für die Ehrenamtskarte Baden-Württemberg sind online zu finden unter www.heidelberg.de/ehrenamtskarte.

Interessierte finden dort auch Informationen zu den Voraussetzungen, den landesweiten Vergünstigungen, Fragen auf häufige Antworten sowie Kontaktdaten zu Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern der Koordinierungsstelle Bürgerengagement bei der Stadt Heidelberg.

Weitere „Extras fürs Ehrenamt“ geplant

Die Einladung zur Generalprobe von „Carmen“ bildet den Auftakt einer losen Reihe besonderer Anerkennungsangebote. Im Laufe des Jahres sind weitere Aktionen und exklusive Veranstaltungen für Ehrenamtskarten-Inhaberinnen und -Inhaber in Heidelberg geplant. Mit diesen Angeboten möchte die Stadt Heidelberg eines deutlich machen: Ehrenamt verdient Aufmerksamkeit, Anerkennung und Wertschätzung – nicht nur am Internationalen Tag des Ehrenamts, sondern das ganze Jahr über.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 11. Juli 2026, 11:06

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