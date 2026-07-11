Hagenbach – alkoholisierter Randalierer fährt auch noch Auto



Hagenbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Am gestrigen Abend, 10.07.2026, gegen 21:00 Uhr wurde über zahlreiche Notrufe ein randalierender Mann auf dem REWE-Parkplatz in Hagenbach gemeldet.

Dieser hätte wohl gegen zahlreiche Fahrzeuge geschlagen und Kunden angepöbelt. Da der Mann nicht mehr vor Ort war und vereinzelte Zeugen angaben, dass der Mann mit seinem Pkw in Richtung Berg davongefahren sei, wurde umgehend eine Fahndung eingeleitet. Im Zuge dieser Fahndung konnte der Mann, etwa Mitte 50 Jahre alt, in seinem Pkw einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei konnte ein extrem sprunghaftes Verhalten, sowie Alkoholgeruch festgestellt werden.

Da der Mann jegliche Kooperation vermissen ließ, wurde er mit zur hiesigen Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt, ihm das Führen von Fahrzeugen untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde. Zeugen und eventuelle Geschädigte melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Wörth unter der 07271/9221-0 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 11. Juli 2026, 12:18