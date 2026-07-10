Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar.Schloss und Schlossgarten Schwetzingen

Beim Sommerkonzert „Klingendes Schwetzingen“ am Sonntag, 12. Juli, im Schlossgarten von Schloss Schwetzingen zeigen junge Talente aus ganz Baden-Württemberg von 11.00 bis 17.00 Uhr, was in ihnen steckt. Mit Tanz, Akrobatik, Musik und Schauspiel begeistern die Kinder- und Jugendgruppen die Gäste und sorgen für klangvolle Stimmung an unterschiedlichsten Orten wie dem Minervatempel oder dem Naturtheater. Die Vorstellungen sind im Eintritt zum Schlossgarten inbegriffen.

Junge Kunst im Schlossgarten

Im malerischen Schlossgarten von Schloss Schwetzingen ist seit jeher die Kunst zuhause – so auch am Sonntag, 12. Juli, beim Sommerkonzert „Klingendes Schwetzingen“. Von 11.00 bis 17.00 Uhr erfüllen Kinder und Jugendliche aus ganz Baden-Württemberg mit Musik, Tanz, Schauspiel und Akrobatik die weite Anlage. Dabei dienen ihnen die verschiedenen architektonischen Elemente des Gartens als stimmungsvolle Kulisse für die Kunst. Ob im barocken Naturtheater, beim Apollotempel, der Gartenmoschee, auf der Schlossterrasse, am Hirschbrunnen oder auf den Freiflächen am Südlichen und Nördlichen Zirkelbau – die Gäste sind eingeladen, durch den Garten zu flanieren und sich von den jungen Darstellenden begeistern zu lassen. Gemeinsam sorgen die Ensembles für ein Musikerlebnis, das sicherlich auch dem Erbauer des Schlossgartens, Kurfürst Carl Theodor gefallen hätte. Der Fürst galt als besonderer Förderer der schönen Künste und machte seine Sommerresidenz in Schwetzingen zu einem kulturellen Zentrum. Bei Regen finden die Auftritte in den Veranstaltungsräumen von Schloss Schwetzingen statt. Die Teilnahme an den Auftritten ist im Schlossgarteneintritt inbegriffen.

Ein Konzert, das verbindet

„Klingendes Schwetzingen“ ist für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, aber auch für ihre Eltern, die unterstützenden Lehrkräfte und alle Musikbegeisterten ein besonderes Erlebnis. Denn neben den vielen Eindrücken und der Chance, mit musikalischem Können zu glänzen, bietet das Sommerkonzert jede Menge Raum, neue Kontakte zu knüpfen. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg, der Schulstiftung Baden-Württemberg und des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport.

Service und Information

Klingendes Schwetzingen

Teil der landesweiten Konzertreihe „Begegnungen der Schulmusik“

Veranstaltungsort

Schloss und Schlossgarten Schwetzingen

Schlossgarten

68723 Schwetzingen

Termin

Sonntag, 12. Juli, 11.00 bis 17.00 Uhr

Preis

Die Konzerte sind im Eintrittspreis für den Schlossgarten enthalten:

Erwachsene 9,00 €

Ermäßigte 4,50 €

Familien 22,50 €

Jahreskarteninhabende kostenfrei

Hinweis

Bei ungünstiger Witterung finden die Auftritte in den Veranstaltungsräumen von Schloss Schwetzingen statt.

Quelle: STAATLICHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN

BADEN-WÜRTTEMBERG

Zuletzt aktualisiert am 10. Juli 2026, 09:51