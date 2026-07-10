Mutterstadt – WeltKlang – eine musikalische Reise rund um den Globus

Das Ambiente an diesem Samstagmorgen in Mutterstadt war bestens: blauer Himmel, begrünte und überdachte Gartenterrasse, erwartungsvolle Gäste, guter Service: Zusätzlich zu dem üblichen Büfett im Frühstücks-Restaurant Ebnet „servierte“ die Musikwissenschaftlerin Anja Pohsner mit ihrem Ensemble flessibile unter dem Motto „WeltKlang – eine musikalische Reise rund um den Globus“ gut eineinhalb Stunden Live-Musik mit Harfe, Geige und Flöten, ergänzt durch kurze Lesungen, Vorträge und Gedichte. Dazu hatten die vier Künstlerinnen ein abwechslungsreiches Programm mit musikalischen Stücken aus aller Welt vorbereitet: Klassische Werke, keltische Folkmusik, jiddischen Klezmer, Swing und Ragtime, orientalische Klänge. Es zeigte sich mal wieder: Musik ist eine Sprache, die rund um den Erdball verstanden wird, auch wenn jede Kultur ihre eigenen Klänge hervorgebracht hat. Die Besucher*innen waren begeistert von den musikalischen und sprachlichen Darbietungen; es wurde mitgeklatscht und mitgeschwungen.
Text: Volker Schläfer
Zuletzt aktualisiert am 10. Juli 2026, 09:34