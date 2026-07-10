Mutterstadt – Konstituierende Sitzung des Seniorenbeirats

Der neue Seniorenbeirat in Mutterstadt hatte am 7.7.2026 im Ratssaal seine erste, öffentliche und konstituierende Sitzung. Nachdem Bürgermeister Thorsten Leva die zur Wahl stehenden Mitglieder, die Zweite Beigeordnete Yvonne Wittmann, die Dritte Beigeordnete Birte Bretz und die Gäste begrüßt hatte erklärten er und Büroleiter Gunther Holzwarth den Ablauf und die Regeln der Sitzung. Der Bürgermeister verpflichtete vorab die Mitglieder per Handschlag und ließ die jeweiligen Erklärungen unterschreiben. Zur Wahl der einzelnen Posten standen: Lore Brose, Gerd Deffner, Ingo Dierck, Bernd Feldmeth, Andrea Geier, Annette Hüllstrung-Limper, Magdalena Mayer, Klaus Moelands, Eva Muy, Joachim Schäfer, Gertrud Seja, Uwe Tröger, Else Wentz, Frank Wiening und Monika Wittermann. Gewählt wurden per Handzeichen zum ersten Vorsitzenden Frank Wiening, zum stellvertretende Vorsitzenden Klaus Moelands und zur Schriftführerin Eva Muy. Alle wurden einstimmig, jeweils mit einer Enthaltung gewählt und nahmen die Wahl dankend an. Die Übernahme der Sitzung durch den frisch gewählten Vorsitzenden ergab nach Beantwortung einiger Fragen die Festlegung des Termins der ersten Sitzung des Seniorenbeirats. Der Termin wird rechtzeitig in den Medien bekannt gegeben.
v.l.n.r. Yvonne Wittmann, Andrea Geier, Klaus Moelands, Eva Muy, Lore Brose, Gertrud Seja, Frank Wiening, Else Wenz, Magdalena Mayer, Gerd Deffner, Uwe Tröger, Birte Bretz, Thorsten Leva. Entschuldigt waren: Ingo Dierck, Bernd Feldmeth, Annette Hüllstrung-Limper, Joachim Schäfer und Monika Wittermann.
Zuletzt aktualisiert am 10. Juli 2026, 09:16