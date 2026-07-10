Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar -Es waren einmal drei Frauen, die wollten gerne einen Pfannkuchen essen. Da gab die erste ein Ei dazu, die zweite Gewürze und die dritte das Mehl. Doch als der Pfannkuchen in der Pfanne gerade so schön dick aufgegangen war, da drehte er sich um, sprang aus dem Haus hinaus und rollte kantipper, kantapper die Straße entlang, um sich die Welt anzuschauen. Er kam an einem Misthaufen, an Wiesen, Weiden und Wäldern vorbei, aber wer ihn essen durfte, dass wollte der muntere Pfannkuchen selbst bestimmen.

Das Theater Maren Kaun spielt die Geschichte „Vom dicken, fetten Pfannkuchen“

am Freitag, 17. Juli 2026, 15:30 Uhr

in der Stadtbibliothek Mannheim Zweigstelle Rheinau, Kronburgstraße 45-55, 68219 Mannheim

für alle Sinne erlebbar und gewohnt kurzweilig.

Für Kinder ab 3 Jahren | Dauer: 40 Minuten

Karten nur im Vorverkauf:

Erwachsene: 8 Euro; Kinder: 4 Euro

Kontakt:

0621/ 87 10 253 oder stadtbibliothek.rheinau@mannheim.de

In Kooperation mit dem Förderverein der Zweigstelle Rheinau der Stadtbibliothek Mannheim e.V.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 10. Juli 2026, 10:06