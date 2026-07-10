Mannheim – Straßeneinbruch in der Mannheimer Straße – Straße wieder freigegeben

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach dem Mitte Juni festgestellten Straßeneinbruch in der Mannheimer Straße sind die erforderlichen Sanierungsarbeiten erfolgreich abgeschlossen. Die Straße wird daher ab heute, 10. Juli 2026, wieder uneingeschränkt für den Verkehr freigegeben. Im Zuge der Untersuchungen wurde festgestellt, dass eine Regenwasserleitung den Schaden verursacht hatte. Die betroffene Stelle wurde unmittelbar nach Bekanntwerden abgesichert. Während der Instandsetzungsarbeiten stand in diesem Bereich lediglich eine Fahrspur zur Verfügung. Zudem war das Abbiegen in die St. Ingberter Straße vorübergehend nicht möglich. Nach Abschluss der Reparaturarbeiten wurde die Straßenoberfläche vollständig wiederhergestellt. Das beauftragte Verkehrssicherungsunternehmen baut die Absicherungen sowie die Umleitungsbeschilderung heute zurück. Im Anschluss wird die Mannheimer Straße wieder vollständig für den Verkehr freigegeben. Damit stehen sämtliche Fahrbeziehungen wieder uneingeschränkt zur Verfügung.
Quelle
Stadt Mannheim
Zuletzt aktualisiert am 10. Juli 2026, 13:31