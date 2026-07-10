  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Logo 1 1
10.07.2026, 10:00 Uhr

Mannheim – Neuer Service: Gewerbean-, -ab- und -ummeldung digital möglich

Logo 1 1Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wer in Mannheim ein Gewerbe an-, ab- oder ummelden möchte, kann dies ab sofort ganz einfach online erledigen: Die Verwaltung hat ein neues Fachverfahren eingeführt, online – jederzeit, unabhängig von Sprechzeiten. Gleichzeitig verringert sich durch das neue, medienbruchfreie Verfahren auch die Bearbeitungszeit in der Verwaltung. Nach nur wenigen Tagen haben bereits mehr als 140 Personen dieses Angebot in Anspruch genommen.

„Mit der Einführung des neuen Verfahrens gehen wir einen wichtigen Schritt in Richtung digitale Verwaltung. Was vorher oft händisch von den Mitarbeitern der Gewerbebehörde in das System eingepflegt werden musste, kann jetzt direkt in dem Programm bearbeitet werden, in dem der Antrag gestellt wurde. Davon profitieren nicht nur Gewerbetreibende, die auf eine zügige Bearbeitung angewiesen sind. Auch die Vorgänge innerhalb der Verwaltung werden schlanker und effizienter. Bei vollständigen und korrekten Anträgen sind es nur ein paar Klicks bis zur finalen Bestätigung durch die Behörde“, so der für Sicherheit und auch für die IT zuständige Bürgermeister Dr. Volker Proffen.

Noch offene Gewerbeanzeigen, die bereits vor der Systemumstellung eingereicht wurden, werden selbstverständlich zeitnah abgearbeitet. Die Verwaltung bittet jedoch darum, Neuanträge online zu stellen, um die Prozesse nach und nach zu vereinheitlichen. Gewerbetreibende sollten davon absehen, An-, Ab- und Ummeldungen per E-Mail oder Briefpost an die Gewerbebehörde zu senden.
Wer keine Möglichkeit hat, einen Antrag online zu stellen oder von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen will, kann selbstverständlich weiterhin einen Termin zur persönlichen Erledigung seines Anliegens über die Online-Terminvergabe vereinbaren.

Weitere Projekte in Vorbereitung
Die Stadt Mannheim bietet immer mehr Services auch digital an. Ein Beispiel ist die Teilnahme am Projekt „Schneller Gründen“ des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) und des DigitalService des Bundes. Ziel des Projekts ist eine „One-Stop-Shop“-Lösung: Das Vereinfachen, Beschleunigen und Digitalisieren des behördlichen Gründungsprozesses in Deutschland. Mit nur einem Antrag sollen Gründer dann ihr Gewerbe anmelden sowie eine Steuernummer beantragen können. Weitere Informationen zum Projekt gibt es unter https://bmds.bund.de/themen/staatsmodernisierung/digitale-verwaltung/schneller-gruenden.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 10. Juli 2026, 10:00

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juli 2026
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com