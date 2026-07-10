Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wer in Mannheim ein Gewerbe an-, ab- oder ummelden möchte, kann dies ab sofort ganz einfach online erledigen: Die Verwaltung hat ein neues Fachverfahren eingeführt, online – jederzeit, unabhängig von Sprechzeiten. Gleichzeitig verringert sich durch das neue, medienbruchfreie Verfahren auch die Bearbeitungszeit in der Verwaltung. Nach nur wenigen Tagen haben bereits mehr als 140 Personen dieses Angebot in Anspruch genommen.

„Mit der Einführung des neuen Verfahrens gehen wir einen wichtigen Schritt in Richtung digitale Verwaltung. Was vorher oft händisch von den Mitarbeitern der Gewerbebehörde in das System eingepflegt werden musste, kann jetzt direkt in dem Programm bearbeitet werden, in dem der Antrag gestellt wurde. Davon profitieren nicht nur Gewerbetreibende, die auf eine zügige Bearbeitung angewiesen sind. Auch die Vorgänge innerhalb der Verwaltung werden schlanker und effizienter. Bei vollständigen und korrekten Anträgen sind es nur ein paar Klicks bis zur finalen Bestätigung durch die Behörde“, so der für Sicherheit und auch für die IT zuständige Bürgermeister Dr. Volker Proffen.

Noch offene Gewerbeanzeigen, die bereits vor der Systemumstellung eingereicht wurden, werden selbstverständlich zeitnah abgearbeitet. Die Verwaltung bittet jedoch darum, Neuanträge online zu stellen, um die Prozesse nach und nach zu vereinheitlichen. Gewerbetreibende sollten davon absehen, An-, Ab- und Ummeldungen per E-Mail oder Briefpost an die Gewerbebehörde zu senden.

Wer keine Möglichkeit hat, einen Antrag online zu stellen oder von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen will, kann selbstverständlich weiterhin einen Termin zur persönlichen Erledigung seines Anliegens über die Online-Terminvergabe vereinbaren.

Weitere Projekte in Vorbereitung

Die Stadt Mannheim bietet immer mehr Services auch digital an. Ein Beispiel ist die Teilnahme am Projekt „Schneller Gründen“ des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) und des DigitalService des Bundes. Ziel des Projekts ist eine „One-Stop-Shop“-Lösung: Das Vereinfachen, Beschleunigen und Digitalisieren des behördlichen Gründungsprozesses in Deutschland. Mit nur einem Antrag sollen Gründer dann ihr Gewerbe anmelden sowie eine Steuernummer beantragen können. Weitere Informationen zum Projekt gibt es unter https://bmds.bund.de/themen/staatsmodernisierung/digitale-verwaltung/schneller-gruenden.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 10. Juli 2026, 10:00