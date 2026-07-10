Mannheim – 28.000 Betriebe stehen vor der Übergabe – Handwerk startet neue Unternehmensbörse Online-Plattform soll Übergeber und Übernehmer verbinden – Jedes Match birgt Chancen für beide Seiten – Handwerkskammer in Mannheim begleitet und unterstützt

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Rund 28.000 Handwerksbetriebe in Baden-Württemberg stehen in den kommenden fünf Jahren vor einer Übergabe oder Schließung. Das zeigt eine aktuelle Sonderumfrage von Handwerk BW. Mit der neuen „Unternehmensbörse Handwerk“ soll die Nachfolgesuche erleichtert werden. Zugleich fordern die baden-württembergischen Handwerkskammern und Handwerk BW, erfolgreiche Programme wie „Next Generation Handwerk“ dauerhaft fortzuführen.

Start der Unternehmens-Plattform

Zum 1. Juli 2026 ist in Baden-Württemberg die neue Unternehmensbörse Handwerk gestartet. Die acht Handwerkskammern im Land bringen damit Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber sowie Nachfolgeinteressierte gezielter zusammen. Für das baden-württembergische Handwerk ist das ein wichtiger Baustein, um den Generationenwechsel zu sichern. Denn nach einer aktuellen Sonderumfrage stehen in den kommenden fünf Jahren rund 28.000 Handwerksbetriebe im Land vor einer Übergabe oder Schließung. „Die Nachfolgefrage entscheidet darüber, ob funktionierende Handwerksbetriebe erhalten bleiben oder vom Markt verschwinden. Jeder Betrieb, der mangels Nachfolge schließen muss, bedeutet den Verlust von Arbeitsplätzen, Ausbildungsplätzen, ortsnaher Versorgung und wertvollem Know-how. Deshalb braucht es eine leistungsfähige Beratung mit mehr digitaler Vermittlung“, sagt Rainer Reichhold, Präsident von Handwerk BW.

Kostenfreie Nutzung für Handwerker

Über die Unternehmensbörse können Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber kostenfrei Inserate veröffentlichen. Nachfolgeinteressierte können individuelle Suchprofile anlegen. Eine intelligente Matching-Funktion gleicht verifizierte Betriebe und Interessierte anhand von Kriterien wie Gewerk, Region, Qualifikation oder Betriebsgröße ab. Nutzerinnen und Nutzer erhalten passende Vorschläge, sobald ein Inserat zu ihrem Profil passt. „Mit Next Generation Handwerk machen wir Mut zur Selbstständigkeit: Sein eigener Chef sein, seine eigenen Ideen verwirklichen und etwas schaffen, das bleibt. Mit unserer Unternehmensbörse bieten wir optimale Vermittlung und Beratung aus einer Hand“, sagt Klaus Hofmann, Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Nach aktuellem Stand sind im Kammergebiet Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bei 1.235 Betrieben die Inhaber im Alter zwischen 61 und 65 Jahren, bei 1.035 Betrieben sind die Inhaber 66 Jahre und älter. „Zusammengenommen ein Anteil von etwa 20 Prozent der Betriebe im Kammergebiet, was eine Menge ist“, so Präsident Klaus Hofmann.

Beratungsteams der Kammern unterstützen

Die Unternehmensbörse ist eng mit den Beratungsteams der Handwerkskammern verzahnt. Die Expertinnen und Experten begleiten Betriebe und Nachfolgeinteressierte bei Fragen der Unternehmensbewertung, Finanzierung, rechtlichen Ausgestaltung und betriebswirtschaftlichen Planung: „Wer den Schritt in die Selbstständigkeit plant, muss nicht bei null anfangen. Die Übernahme eines bestehenden Betriebs bietet eingespielte Teams, gewachsene Kundenbeziehungen und bewährte Strukturen“, so Reichhold. Die Unternehmensbörse und die Übergabeberatung sind Teil des Projekts Next Generation Handwerk, gefördert durch das Ministerium für Wirtschaft, Handwerk und Tourismus Baden-Württemberg im Rahmen der Kampagne „Nachfolge BW“. Die baden-württembergischen Handwerkskammern und Handwerk BW fordern, dieses erfolgreiche Unterstützungsangebot dauerhaft fortzuführen. „Programme wie Next Generation Handwerk oder auch die Übergabeberatung der handwerkseigenen Beratungsgesellschaft BWHM dürfen nicht auslaufen. Wer die Zukunft des Handwerks sichern will, muss Betriebsnachfolgen genauso fördern wie Existenzgründungen“, betont Reichhold. Wer einen Handwerksbetrieb übernehmen oder eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger finden möchte, kann sich ab sofort kostenfrei auf der Unternehmensbörse Handwerk registrieren: www.nachfolge-im-handwerk.de.

Quelle

Handwerkskammer Mannheim

Rhein-Neckar-Odenwald

Zuletzt aktualisiert am 10. Juli 2026, 11:35