Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Necker – Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) treibt den Ausbau ihrer Ausbildungsangebote weiter voran: Für ein neues Ausbildungszentrum auf dem Betriebshof in Ludwigshafen wurde jetzt der Bauantrag eingereicht. Mit dem modernen Neubau und der Sanierung bestehender Gebäude sollen künftig bis zu 100 Auszubildende gleichzeitig auf ihre Berufe im öffentlichen Nahverkehr vorbereitet werden.

Mit der Planung des Projekts wurde das Darmstädter Architekturbüro GGP GmbH beauftragt. Ziel ist es, ein modernes Ausbildungszentrum zu schaffen, das den steigenden Bedarf an qualifizierten Fachkräften im Nahverkehr deckt und gleichzeitig auf Nachhaltigkeit sowie moderne Bauweise setzt.

Moderne Ausbildungsräume für technische Berufe Geplant sind unter anderem:

moderne Schulungs- und Seminarräume, Elektrolabore, Büro- und Aufenthaltsbereiche, ein neuer Werkstattbereich für die Ausbildung in den Bereichen Kfz-Technik, Elektrotechnik und Metallbearbeitung.

Darüber hinaus soll der Standort energetisch modernisiert und nachhaltig weiterentwickelt werden. Vorgesehen sind die Sanierung des bestehenden Gebäudes, eine Aufstockung in Holzbauweise sowie ein zusätzlicher Werkstattneubau.

Baustart Anfang 2027 geplant

Mit der Einreichung des Bauantrags beginnt nun die nächste Projektphase. Der Baustart ist für Januar 2027 vorgesehen. Die Fertigstellung des Ausbildungszentrums ist für April 2028 geplant.

Fabian Gräfe, geschäftsführender Partner und Architekt der GGP GmbH, bezeichnet das Vorhaben als wichtigen Meilenstein:

„Ein Projekt wie dieses ist weit mehr als ein Neubau. Es verbindet die Modernisierung eines bestehenden Standorts mit den Anforderungen einer zeitgemäßen Ausbildung und einer nachhaltigen Bauweise.“

Investition in die Zukunft des Nahverkehrs

Mit dem neuen Ausbildungszentrum schafft die rnv langfristig die Voraussetzungen, um dringend benötigte Fachkräfte für den öffentlichen Personennahverkehr auszubilden. Dort sollen künftig Auszubildende in verschiedenen technischen Berufen praxisnah auf ihre Aufgaben vorbereitet werden und so dazu beitragen, den Bus- und Bahnverkehr in der Metropolregion Rhein-Neckar auch künftig zuverlässig sicherzustellen.

Zuletzt aktualisiert am 10. Juli 2026, 15:07