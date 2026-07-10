Ludwigshafen-Oppau. Ein größerer Polizeieinsatz hat am Freitagvormittag (10.07.2026) im Ludwigshafener Stadtteil Oppau für Aufsehen gesorgt. Hintergrund war der Verdacht einer Bedrohung in einem Wohnhaus, bei der nach ersten Erkenntnissen mit einer Schusswaffe gedroht worden sein soll.

Gegen 11:00 Uhr ging die Meldung bei der Polizei ein. Aufgrund des Hinweises auf eine mögliche Schusswaffe rückten mehrere Streifenwagen zum Einsatzort aus.

Vor Ort konnten alle beteiligten Personen angetroffen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Wohnhauses stellten die Polizeibeamten mehrere erlaubnisfreie Schreckschusswaffen sowie mehrere Messer sicher. Unter den sichergestellten Gegenständen befand sich nach Angaben der Polizei auch die mutmaßlich bei der Bedrohung verwendete Waffe.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Die Polizei leitete gegen eine 42-jährige Frau ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung ein. Die weiteren Ermittlungen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz dauern an.

Quelle: Polizei

Zuletzt aktualisiert am 10. Juli 2026, 13:49