Ludwigshafen – Ortsvorsteherbüro geschlossen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Ortsvorsteherbüro Rheingönheim ist in der Zeit von Freitag, 17. Juli, bis einschließlich Freitag, 7. August 2026, geschlossen. In dringenden Fällen ist Ortsvorsteher Wilhelm Wißmann erreichbar unter der Rufnummer 0170 5284271.
Sprechstunde zu Computer- und Smartphone-Themen im Vital-Zentrum Am Freitag, 24. Juli 2026, von 14 bis 16 Uhr haben ältere Menschen im Vital-Zentrum, Raiffeisenstraße 24, die Gelegenheit, Fragen oder Probleme rund um die Themen Smartphone/Handy, Tablets und Computer im Allgemeinen an Jürgen Belitz, ehrenamtlicher Kursleiter im Café Klick, zu stellen. Das Café Klick geht nämlich ab Juli dieses Jahres sozusagen in die Stadtteile. So sollen noch mehr ältere Menschen von den Angeboten des Cafés Klick profitieren können. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Marion Zech, Telefon 0621 504-2737.
Quelle
Stadt Ludwigshafen am Rhein
Zuletzt aktualisiert am 10. Juli 2026, 13:34