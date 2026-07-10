Landau – Vorverkauf gestartet: Tickets für den Ball des Sports im November in der Jugendstil-Festhalle in Landau ab sofort erhältlich

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Wenn sportliche Erfolge und ehrenamtliches Engagement auf die festliche Eleganz der Jugendstil-Festhalle in Landau treffen, entsteht der besondere Rahmen für den Ball des Sports. Auch in diesem Jahr schafft das Team der Veranstaltungsstätten der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH diesen magischen Rahmen und lädt am Samstag, 14. November, zum diesjährigen Ball ein. Karten für den Abend sind ab sofort erhältlich. Erneut haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, verschiedene Tickets zu erwerben. Zur Auswahl stehen das Ballticket für 90 Euro, das Gourmetticket für 40 Euro inklusive Getränkepauschale, die Flanierkarte für 60 Euro inklusive Getränkepauschale sowie die Flanierkarte Light für 30 Euro. Buchen kann man sein Ticket unter https://balldessportslandau.de/. Im Rahmen des Balls des Sports werden in der Jugendstil-Festhalle die Sportlerin und der Sportler, das Talent des Jahres sowie die Mannschaft des Jahres aus Landau und der Region gekürt. Umrahmt wird das Programm erneut von artistischen Darbietungen, Livemusik, kulinarischen Genüssen und Weinen regionaler Weingüter.

Der Ball des Sports ist aber weit mehr als ein Ehrungstermin: „Der Ball ist eine Gelegenheit, den Menschen Danke zu sagen, die den Sport in unserer Stadt mit Leidenschaft, Engagement und unzähligen ehrenamtlichen Stunden möglich machen. Gleichzeitig möchten wir die sportlichen Erfolge unserer Athletinnen und Athleten gemeinsam feiern und ihnen die Bühne geben, die sie verdienen“, verdeutlicht Lena Dürphold, Geschäftsführerin der Stadtholding Landau in der Pfalz Gmbh. Nachdem der Ball des Sports fünf Jahre pausieren musste, gab es im vergangenen Jahr ein eindrucksvolles Comeback. „Wir freuen uns, dass wir eine langjährige Tradition wieder aufleben lassen und eine rundum gelungene Veranstaltung feiern konnten. Das möchten wir in diesem Jahr auf jeden Fall wiederholen, so Samuel Hebgen vom Team der Veranstaltungsstätten Landau. Insgesamt fand der Ball des Sports 17 Mal statt.

Quelle

Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH.

Fotografie: Blickwinkel Burgard.

Zuletzt aktualisiert am 10. Juli 2026, 09:49