Landau – „Bimbes“, Debatten und Demokratie – Kinder übernehmen in Landau das Kommando beim Ferienangebot „Kinderstadt“

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. „Wir sollten das Geld lieber für alle ausgeben“, schlägt jemand vor. Jemand anderes hält dagegen: „Nein, wir müssen auch etwas für später zurücklegen.“ Bleibt nur eins: „Dann lasst uns abstimmen!“ Klingt nach einer hitzigen Debatte im Stadtrat? Tatsächlich spielte sich diese Diskussion jetzt mitten auf dem Gelände des Landauer Kanu-Clubs ab. Dort ging es beim städtischen Ferienangebot „Kinderstadt“ um die Frage, wie die erwirtschafteten „Bimbes“ – die eigene Währung der Kinderstadt – gerecht verteilt werden sollen. Schnell wurde klar: Entscheidungen zu treffen, mit denen alle zufrieden sind, ist gar nicht so einfach. Zwei Mal je eine Woche lang übernehmen 40 bis 50 Kinder in der Kinderstadt das Kommando. In der von der Jugendförderung der Stadt Landau organisierten Ferienbetreuung gestalten sie ihr eigenes Gemeinwesen – mit allem, was dazugehört: einer Verwaltung, einem Café, einem Theater, einem Umweltlabor, einer Gärtnerei, einem Beauty-Salon und vielen weiteren Einrichtungen. Wer arbeitet, verdient „Bimbes“, kann damit einkaufen oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen und erlebt so spielerisch, wie Wirtschaft, Gemeinschaft und Zusammenleben in einer Stadt funktionieren.

Das Besondere: Fast alles entscheiden die Kinder selbst. Steht eine wichtige Frage an, ertönt der Gong in der Mitte des Kinderstadt-Geländes. Dann kommen alle zusammen, diskutieren, tauschen Argumente aus und stimmen schließlich gemeinsam ab. Ob die Verteilung der Einnahmen, neue Regeln oder Ideen für das Zusammenleben – die Debatten erinnern nicht selten an eine Stadtratssitzung. Nur mit etwas mehr Gummibärchen. Beigeordnete Lena Dürphold zieht ein rundum positives Fazit der ersten Tage: „Die Kinderstadt zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie viel Kindern zuzutrauen ist. Sie übernehmen Verantwortung, entwickeln kreative Ideen und setzen sich intensiv mit Fragen auseinander, die auch unsere Stadtgesellschaft beschäftigen. Ein herzliches Dankeschön gilt dem engagierten Team unserer Jugendförderung, das mit viel Herzblut und Kreativität diese besondere Woche ermöglicht.“

Auch das Orga-Team der Jugendförderung um Vera Ließfeld freut sich über eine gelungene erste Woche Kinderstadt. Es wurde gearbeitet, diskutiert, abgestimmt und gemeinsam nach Lösungen gesucht. Dabei sammelten die Kinder viele neue Erfahrungen und konnten spielerisch erleben, wie eine Stadt funktioniert und wie wichtig Mitbestimmung, Verantwortung und Zusammenarbeit für ein gutes Miteinander sind.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 10. Juli 2026, 09:06