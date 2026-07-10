Kaiserslautern – „Zwischen Takt und Text“ Einblicke in die Liederbuchsammlung der Pfalzbibliothek

Kaiserslautern/Aus der MRN-News Nachbarschaft/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach dem großen Interesse an den ersten Veranstaltungen bietet die Pfalzbibliothek Kaiserslautern den Vortrag „Zwischen Takt und Text“ im Juli 2026 erneut an. Interessierte haben am Freitag, 24. Juli, um 14:30 Uhr sowie am Mittwoch, 29. Juli, um 10:00 Uhr in der Bismarckstraße 17 Gelegenheit, ausgewählte Stücke aus der Liederbuchsammlung kennenzulernen. Anhand von zeittypischen Exemplaren erhalten Interessierte Einblicke darin, wie sich verschiedene Epochen und gesellschaftliche Bewegungen in Liederbüchern widerspiegeln können. Die Veranstaltung versteht sich als kleine Zeitreise durch unterschiedliche historische Kontexte, die einen Blick auf die musikalischen Ausdrucksformen vergangener Jahrzehnte und Jahrhunderte wirft. Ein Großteil der präsentierten Liederbücher stammt aus einer großzügigen Spende des Diplom-Geografen, Musikers und Musikliebhabers Michael Geib. Die Teilnahme ist kostenfrei. Aufgrund der begrenzten Platzzahl wird um Anmeldung unter info@pfalzbibliothek.bv-pfalz.de oder 0631 3647-111 gebeten. Für eine Gruppengröße von drei bis zehn Personen kann der Vortrag auch zu einem Wunschtermin gebucht werden.

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Foto Credit: Ulrike Leone

Plakat: Pfalzbib / Unsplash

Zuletzt aktualisiert am 10. Juli 2026, 10:22