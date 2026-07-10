Germersheim – Vorübergehend für Publikumsverkehr geschlossen – Umzug des Teams Sonstige Soziale Leistungen

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Kreisverwaltung Germersheim informiert über den Umzug des Teams Sonstige Soziale Leistungen (Fachbereich 23) mit den Bereichen Betreuungsbehörde (Waldstraße 13 a), Wohngeld, Bildung und Teilhabe sowie BAföG (alle Bismarckstraße 4). Der Umzug findet in der Zeit von Freitag, 10. Juli, bis einschließlich Freitag, 17. Juli 2026, statt. Während dieses Zeitraums bleibt der Bereich für den Publikumsverkehr geschlossen. Ab dem Umzug ist das Team Sonstige Soziale Leistungen im Nolte-Gebäude, Konrad-Nolte-Straße 20, 76726 Germersheim-Sondernheim, erreichbar. Die Kreisverwaltung bittet Besucherinnen und Besucher, Termine nach Möglichkeit vorab online zu vereinbaren unter: www.kreis-germersheim.de/termine. Der Umzug ist Teil des neuen Standortkonzepts der Kreisverwaltung Germersheim. Ziel ist es, die Verwaltung an mehreren modernen Standorten im Landkreis neu aufzustellen und vorhandene Flächen effizienter zu nutzen. Gleichzeitig werden damit zukunftsfähige Arbeitsbedingungen geschaffen und die Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung gestärkt.
Quelle
Kreisverwaltung Germersheim
Zuletzt aktualisiert am 10. Juli 2026, 09:13