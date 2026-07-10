Germersheim – Geschäftsführer der Metropolregion Rhein-Neckar zu Besuch im Kreishaus – Urkunde für den 3. Platz bei der Challenge „Beweg dich, beweg was!“

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Landrat Martin Brandl begrüßte kürzlich den neuen Geschäftsführer der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN), Dr. Dennis Fanelsa, zu einem Antritts- und Kennenlernbesuch im Kreishaus. Dabei tauschten sich beide über aktuelle Themen sowie die weitere Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis Germersheim und der MRN aus. Bei dieser Gelegenheit überreichte Dr. Fanelsa eine Urkunde für den 3. Platz der Kreisverwaltung Germersheim bei der Challenge „Beweg dich, beweg was!“ Landrat Brandl und Gesundheitsmanagerin Alexa Sauer, die die Teilnahme der Kreisverwaltung organisiert hatte, nahmen die Auszeichnung gemeinsam entgegen. An der fünfwöchigen Bewegungs-Challenge im Frühjahr 2026 beteiligten sich 244 Mitarbeitende der Kreisverwaltung. Die Beteiligung von 39 Prozent war die zweithöchste unter den 44 teilnehmenden Unternehmen und Organisationen. Gemeinsam sammelten die Mitarbeitenden mehr als 45 Millionen Schritte. Damit erreichte die Kreisverwaltung Germersheim in der Kategorie „Große Unternehmen“ den 3. Platz.

Die Challenge förderte nicht nur Bewegung und Teamgeist, sondern unterstützte zugleich die Gesundheitsförderung von Kindern in der Region: Insgesamt fließen 14.000 Euro an Erlös aus der Aktion an 45 Kindertagesstätten. Landrat Brandl bedankte sich bei Dr. Fanelsa für den Besuch und die Auszeichnung. „Der dritte Platz ist eine schöne Anerkennung für den Einsatz und die Motivation unserer Mitarbeitenden. Besonders freut mich, dass die Challenge zugleich einen Beitrag zur Gesundheitsförderung von Kindern in der Region leistet. Mein Dank gilt allen Mitarbeitenden, die zu diesem tollen Ergebnis beigetragen haben. Ebenso danke ich der Metropolregion Rhein-Neckar für die Organisation dieser gelungenen Aktion, die Bewegung, Teamgeist und soziales Engagement miteinander verbindet.“

Quelle

Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 10. Juli 2026, 13:39