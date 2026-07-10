Frankenthal – Strandbadlager 2026 startet – Kinder- und Jugendbüro Frankenthal freut sich auf erlebnisreiche Ferientage – insgesamt 30 Angebote mit 780 Plätzen in den Sommerferien

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Es ist wieder soweit: Die Zelte stehen, das Gelände ist vorbereitet und die Vorfreude steigt. Das Strandbadlager des Kinder- und Jugendbüros Frankenthal startet am Montag, 13. Juli in die neue Saison und verspricht auch 2026 wieder abwechslungsreiche Ferientage voller Spiel, Spaß und Gemeinschaft. Ein besonderer Dank für den erfolgreichen Aufbau des Lagers gilt den ehrenamtlichen Helfe-rinnen und Helfern des Technischen Hilfswerks (THW) Frankenthal. Mit großem Engagement, fachlicher Unterstützung und tatkräftigem Einsatz haben sie dazu beigetragen, dass das Lager sicher, pünktlich und bestens vorbereitet bezogen werden kann. Die Unterstützung durch das THW ist ein wichtiger Beitrag zum Gelingen der Freizeit und zeigt, wie wertvoll ehrenamtliches Engagement für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist. Auch in diesem Jahr spielt das Thema Sicherheit im Wasser eine zentrale Rolle. Das Kinder- und Jugendbüro freut sich, erneut die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Fran-kenthal als zuverlässigen Partner an seiner Seite zu wissen. Im Rahmen eines speziellen Schwimmangebots vermitteln die Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer den Kin-dern wichtige Kenntnisse und mehr Sicherheit im Umgang mit dem Element Wasser. So kön-nen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Sommerzeit im Strandbad noch unbeschwerter genießen.

Da der Sommer nicht immer planbar ist, wurde auch für wechselhafte Wetterlagen vorgesorgt. Das Kinder- und Jugendbüro hat gemeinsam mit dem Schachklub Frankenthal ein Ausweich-quartier organisiert. Sollte das Wetter einmal keine Aktivitäten im Freien zulassen, stehen die Räumlichkeiten des Schachklubs als sichere Alternative zur Verfügung. Dadurch kann das abwechslungsreiche Programm ohne größere Einschränkungen fortgeführt werden.



30 Angebote mit 780 Ferienplätzen

Das Strandbadlager ist eines von rund 30 Angeboten, die das Kinder- und Jugendbüro Fran-kenthal in diesen Sommerferien für Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren veranstaltet. Neben dem Strandbadlager gibt es die Super-Sommer-Sause in Mörsch, eine Follywood-Filmfreizeit, Kids im Pilgerpfad, Ferien im Siedlerheim (Nordend), Sommer im Juniorclub, Dance Camp, eine Outdoor-Freizeit und verschiedene Tagesangebote. Insgesamt stehen 780 Ferienplätze zur Verfügung. Betreut werden die Kinder durch 85 Teamer und Teamerinnen, die durch das hauptamtliche Personal des Kinder- und Jugendbüros angeleitet werden. Ziel der Angebote ist es, jungen Menschen spannende Ferienerlebnisse zu ermöglichen, neue Freundschaften entstehen zu lassen und Gemeinschaft zu fördern. Ob Tagesfreizeiten, Feri-enaktionen oder mehrtägige Angebote: Die Programme bieten Kindern und Jugendlichen viel-fältige Möglichkeiten, ihre Ferien aktiv, kreativ und mit Gleichaltrigen zu verbringen.



„Die Ferienfreizeiten des Kinder- und Jugendbüros sind jedes Jahr ein wichtiger Bestandteil unseres Angebots für Kinder und Jugendliche in Frankenthal. Sie schaffen Raum für gemein-same Erlebnisse, neue Freundschaften und unbeschwerte Ferientage. Das Strandbadlager ist dabei seit vielen Jahren eines der besonderen Highlights im Sommerferienprogramm. Mein herzlicher Dank gilt allen haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie unseren engagierten Kooperationspartnern, die mit ihrem Einsatz dazu beitragen, dass diese Freizeiten Jahr für Jahr möglich werden. Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern erlebnis-reiche Ferien, viele schöne Erinnerungen und ganz viel Freude,“ so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.

Mehr zur Arbeit des Kinder- und Jugendbüros unter www.frankenthal.de/kijub

Quelle

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 10. Juli 2026, 11:21