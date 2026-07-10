Frankenthal – Ruinenkonzerte 2026 – Caterer für Veranstaltung in der Erkenbert-Ruine gesucht

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Ruinenkonzerte finden in diesem Jahr vom 2. bis 3. September statt. Für die Getränke- (Wein, Bier, Schorle und Softdrinks) und Speisenbewirtung in der Erkenbert-Ruine wird ein erfahrener Caterer gesucht, der den Quiz-Abend am 2. September betreut.

Was wird gesucht?

Der Caterer stellt sämtliches erforderliches Equipment zur Verfügung, einschließlich Gläser, Servietten und sonstiger Serviceartikel. Das notwendige Mobiliar, beispielsweise Aus-schanktheke, Kühlschränke oder Kühlwagen, Bierzeltgarnituren sowie Stehtische, ist vom Ca-terer bereitzustellen und aufzubauen. Zudem sorgt der Caterer für ausreichend geschultes Personal mit Ausschankerfahrung, das den Betrieb eigenständig und professionell abwickeln kann.



Wie ist der Ablauf?

Die Anlieferung sowie der Auf- und Abbau können nur nach vorheriger, genauer Zeitabsprache erfolgen. Der Abbau muss bis zum 3. September um 10 Uhr abgeschlossen sein.

Wo kann man sich bewerben?

Interessierte Caterer werden gebeten, bis zum 31. Juli ein schriftliches Angebot einzureichen, vorzugsweise per E-Mail an kultur@frankenthal.de. Dieses sollte ein grobes Konzept für die Verpflegung und den Ausschank, eine Liste von Refe-renzen über bisher durchgeführte Veranstaltungen sowie die Kontaktdaten eines Ansprech-partners für Rückfragen enthalten.

Nach Ende der Einreichungsfrist wird ein Bewerber ausgewählt.

Für Rückfragen steht der Bereich Bildung, Kultur und Sport unter der Telefonnummer 06233 89-781 oder per E-Mail an kultur@frankenthal.de zur Verfügung.

Mehr zu den Ruinenkonzerten ist unter www.frankenthal.de/ruinenkonzerte zu finden.

Quelle

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 10. Juli 2026, 11:26