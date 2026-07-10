Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Ob beim Weinfest in Rohrbach, Neckarfest in Wieblingen, Sommerfest auf dem Emmertsgrund oder Brückenfest in der Altstadt – überall wurde gemeinsam gefeiert, gelacht und das herrliche Sommerwetter genossen.

Einmal mehr hat sich gezeigt, was unsere Vereine Jahr für Jahr auf die Beine stellen. Mit viel Herzblut, Engagement und unzähligen ehrenamtlichen Stunden schaffen sie Veranstaltungen, die Menschen zusammenbringen und das Leben in unseren Stadtteilen bereichern.

Ein großes Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer, Organisatorinnen und Organisatoren sowie alle, die mit ihrem Einsatz diese Feste möglich gemacht haben. Ihr macht Heidelberg lebendig – Heidelberg lebt vom Ehrenamt!

Quelle: „Die Heidelberger“ Gemeinderatsfraktion

Zuletzt aktualisiert am 10. Juli 2026, 10:59