Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Zahlreiche Heidelberger Sportvereine präsentierten ihre Angebote und luden Groß und Klein zum Ausprobieren, Mitmachen und Entdecken ein. Besonders die vielen neugierigen Kinder hatten sichtlich Spaß daran, neue Sportarten kennenzulernen.

In seiner Eröffnungsrede hob Oberbürgermeister Eckart Würzner die Bedeutung des Ehrenamts hervor – völlig zu Recht! Ohne die vielen engagierten Trainerinnen und Trainer, Organisatorinnen und Organisatoren sowie Helferinnen und Helfer wäre ein so vielfältiges Sportangebot in Heidelberg nicht möglich. Sie investieren ihre Zeit, fördern den Nachwuchs und machen das Vereinsleben erst lebendig.

Das „Schaufenster des Sports“ hat einmal mehr gezeigt: Heidelberg ist eine echte Sportstadt – und lebt vom großartigen Engagement seiner Vereine und Ehrenamtlichen. Ein herzliches Dankeschön an alle, die diesen Tag möglich gemacht haben!

Quelle: „Die Heidelberger“ Gemeinderatsfraktion

Zuletzt aktualisiert am 10. Juli 2026, 10:52