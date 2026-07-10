

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Berufsfeuerwehr ist ein unverzichtbarer Bestandteil der städtischen Sicherheit. Ihre Aufgaben reichen von technischer Hilfeleistung über Bevölkerungsschutz und Notrufwesen bis zum vorbeugenden Brandschutz und der Ausbildung von Berufsfeuerwehr und Freiwilligen. Rund 2.500 Einsätze pro Jahr zeigen die enorme Bandbreite. Nur etwa zehn Prozent sind Brände, der Großteil betrifft technische Hilfeleistungen und Fehlalarme, oft ausgelöst durch private Rauchmelder, die dennoch Leben retten. 130 Hauptamtliche, 365 Ehrenamtliche, 18 Mitarbeitende in Technik und Verwaltung sowie 291 Kinder und Jugendliche engagieren sich täglich für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Die Ausstattung reicht von einer 23 Meter langen Drehleiter bis zu Spezialfahrzeugen für Gefahrgut. Eine Schutzausrüstung wiegt 25 kg und hält kurzfristig 800° C aus. Trotz dieser Leistungsfähigkeit kämpft die Feuerwehr mit zahlreichen Baustellen und flächendeckendem Tempo 30. Wenn Rettungskräfte ausrücken, zählt jede Minute, und künstliche Bremsen kosten wertvolle Zeit, die im Ernstfall über Leben entscheidet. Eine Stadt, die sich auf ihre Feuerwehr verlassen muss, darf ihr keine Steine in den Weg legen. Wer Sicherheit ernst nimmt, darf Einsatzkräfte nicht ausbremsen.

Quelle: „Die Heidelberger“ Gemeinderatsfraktion

Zuletzt aktualisiert am 10. Juli 2026, 10:44