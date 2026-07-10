Deidesheim – Geplatzter Bewässerungsschlauch sorgt für Aquaplaning-Gefahr auf Autobahn A65

Deidesheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein geplatzter Schlauch einer Bewässerungsanlage hat am frühen Freitagmorgen (10.07.2026, 04:48 Uhr) zu einem Polizeieinsatz auf der A65 geführt. Die Gefahrenstelle befand sich an der Anschlussstelle Deidesheim, kurz vor dem Übergang zur B271. Aufgrund des Defekts stand die Fahrbahn großflächig unter Wasser, sodass eine akute Gefahr von Aquaplaning für den fließenden Verkehr bestand. Die Polizei sicherte den betroffenen Bereich umgehend ab. Der Verantwortliche der Bewässerungsanlage konnte schnell ermittelt werden. Dieser leitete unverzüglich Maßnahmen zur Gefahrenbeseitigung ein.
Quelle
Polizeiinspektion Edenkoben
Zuletzt aktualisiert am 10. Juli 2026, 11:03