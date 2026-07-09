Weisbach – Geführter historischer Ortsrundgang



Weisbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Anlässlich des Ortsjubiläums „700 Jahre Weisbach“ lädt die Gemeinde Waldbrunn am Sonntag, 19. Juli 2026, zu einem geführten historischen Ortsrundgang ein. Gemeinsam mit dem Geographen und Wanderführer Dr. Bernd Strey begeben sich die Teilnehmenden auf eine spannende Entdeckungsreise durch die Geschichte des Dorfes.

Im Mittelpunkt stehen die historischen Sühnekreuze sowie die Setz- und Stellsteine, die bis heute von der Vergangenheit Weisbachs zeugen. Ergänzt wird der Rundgang durch unterhaltsame Anekdoten und interessante Geschichten, die entlang der Strecke erzählt werden und den Ort auf lebendige Weise näherbringen.

Treffpunkt ist um 14:00 Uhr am alten Brunnen in der Dorfmitte. Die rund zweistündige Strecke ist leicht zu bewältigen und eignet sich für alle Altersgruppen. Empfohlen werden festes Schuhwerk sowie ausreichend Getränke. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Quelle: Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.

Zuletzt aktualisiert am 9. Juli 2026, 22:27