Weinheim – Woinemer Feen begrüßen einen Ehrengast



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Weinheimer Häkelausstellung erwartet am Samstag, 11. Juli, den Besucher

Nummer 11 111 – Neue Feengrotte aufgebaut

Es ist kaum zu glauben: Kein anderes ehrenamtliches Kunstprojekt war in

Weinheim und der Region je erfolgreicher als die Weinheimer Häkelausstellung, die seit

etwa einem Jahr in der Weinheim Galerie untergebracht ist. Jetzt erweitert die

ehrenamtliche Gruppe um ihre Gründerin Dr. Renate Breithecker die Ausstellung um

weitere Elemente und feiert ein besonderes Jubiläum: Am Samstag, 11. Juli, vermutlich in

der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 15 Uhr, wird die Häkelgruppe, die längst über Weinheim

hinaus bekannt ist, ihre oder ihren Besucher Nummer 11 111 begrüßen können. Für die

Person gibt es eine Überraschung – natürlich etwas Gehäkeltes.

Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren hat sich die Häkelgruppe seinerzeit in der

Stadtbibliothek erstmals getroffen und besprochen. Seither klappern die Nadeln. Fast die

ganze Stadt und ihre Wahrzeichen sind im wolligen Kleinformat entstanden. Die

Häkelausstellung und „Weinheim in Masche“ sind ein bleibendes Vorzeigeprojekt der

Heimattage 2025. Die Ausstellung war zunächst im Museum der Stadt im März 2025

eröffnet worden, im Juli zog sie dann in die Weinheim Galerie um; der Weinheimer

Pflegedienst Dr. Fischer-Seniorenhilfe ist als Sponsor für die Mietkosten eingesprungen.

Das Interesse ist weiterhin riesig, die Besucher unternehmen Weinheim-Ausflüge von

überall her, um die Ausstellung zu sehen.

Immer wieder sind neue Bestandteile dazugekommen, wie jetzt wieder eine Feengrotte,

ein „Ort der Woinemer Feen“, wie Renate Breithecker schmunzelt.

Die Lern-Praxis-Werkstatt, mit der die Häkelgruppe schon immer zusammenarbeitet, hat

den Rahmen gebaut – er wird nun nach und nach mit gehäkeltem Leben gefüllt.

Einige der Arbeiten sind schon zu sehen. Das neue Projekt wird außerdem am Samstag,

11. Juli, vorgestellt.

Ein Besuch der Ausstellung (jeweils donnerstags von 14 Uhr bis 18 Uhr und samstags von

11 Uhr bis 16 Uhr) ist kostenlos, Spenden sind allerdings erwünscht. Der Erlös kommt

neuen Häkel-Aktivitäten und guten Häkel-Feen zugute.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 9. Juli 2026, 21:53