Weinheim – Helfer für Arbeitseinsatz bei der Burg Windeck gesucht – Arbeitseinsatz des Vereins Blühende Bergstraße am Blütenweg bei Weinheim

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits im vorigen Jahr machten sich freiwillige Helfer des Vereins „Blühende Bergstraße“ daran, ein wunderschönes Grundstück im Umfeld der Ruine Windeck wieder herzurichten. Vom Blütenweg, der hier auch Frühlingsweg genannt wird, hatte man früher einen wunderschönen Blick über dieses Grundstück mit einer markanten Buche und mit Obstbaumbestand auf die Burg. Nun braucht es noch einmal einen Einsatz, um die Pflege der Grundstücke zu unterstützen. Die Helfer treffen sich am Samstag, den 25. Juli, um 9 Uhr. Es gilt, unerwünschte „Hinterlassenschaften“ früherer Vorbesitzer wegzuräumen und Totholz aufzuschichten, damit die Fläche gut mit Schafen beweidet werden kann bzw. ansprechend gestaltet werden kann. Mit dem Arbeitseinsatz möchte der Verein „Blühende Bergstraße“ dem Ziel wieder ein Stück näherkommen, diesen wunderschönen Platz in Wert zu setzen und für das Landschaftserleben und die Artenvielfalt zu entwickeln. Auch die Helfer haben etwas davon, denn für einen leckeren Imbiss und Getränke ist gesorgt. Wer helfen möchte, wird gebeten, sich per E-Mail oder telefonisch anzumelden, damit der Link zum Treffpunkt zugesandt werden kann und über eventuell notwendige kurzfristige Änderungen informiert werden kann.

Informationen zum Projekt und Verein „Blühende Bergstraße“:

Bernhard Ullrich, Tel. (06201) 2 59 58 90

E-Mail: kontakt@bluehende-bergstrasse.de

Internet: www.bluehende-bergstrasse.de

Termin

Arbeitseinsatz am Frühlingsweg nahe Ruine Windeck

Samstag, 25.07.2026, 09:00-12:00 Uhr

Treffpunkt: Alter Burgweg unterhalb Ruine Windeck (Link wird per E-Mail zugesandt)

Quelle

Stadtverwaltung Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 9. Juli 2026, 09:37