Weinheim – Die Realität einen Moment vergessen

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Bilder von Anne Sophie Koch im Weinheimer Museum noch bis 31. Juli –
Eintritt bis dahin frei
Russland, Ukraine, Iran, Weltwirtschaftskrise, Drohgebärden, Kriege und
Krisen – die Welt rast. Oder wie es die Weinheimer Künstlerin Anne Sophe Koch
ausdrückt: „Unser Leben ist überflutet von Informationen, Unsicherheit und Ängsten.“
Mit ihrer Malerei, insbesondere mit ihrer neuen Ausstellung „Natur im Fokus – Meer-Licht-
Weite“ will sie bewusst ein Gegengewicht zur Dramatik der Zeitläufe setzen.
Die Ausstellung, die Anfang Juni eröffnet worden ist, wird noch bis zum 31. Juli im Museum
der Stadt am Amtshausplatz zu sehen sein.
Das Amt für Kultur, Touristik und Wirtschaft hat sich in Rücksprache mit Bürgermeister
Andreas Buske dazu entschieden, an diesen letzten beiden Wochen der Ausstellung einen
Besuch im Museum eintrittsfrei anzubieten – und die Ausstellung in den Kultursommer mit
besonderen Angeboten zu integrieren.
Die Ausstellung mit Anne Sophie Koch, die in der Weinheimer Nordstadt ihr Atelier hat, ist
schon die zweite Kunstausstellung in diesem Jahr im altehrwürdigen Deutschordenshaus.
Neulich wurde die Ausstellung zum 40-jährigen Bestehen des Kunstfördervereins
Weinheim (und aus Anlass des 30. Geburtstags der „Reiterin“) mit der Berliner Künstlerin
Sabina Grzimek gezeigt. Und jetzt „Natur im Fokus. Anne Sophie Kochs Malerei gibt dem
Betrachter die Möglichkeit innezuhalten. Sie selbst beschreibt ihre Intention so: „Fein
gemischte Farben, Weite, Licht, Meer, Wasser, verführen zum Träumen und lassen die
Realität für eine gewisse Zeit vergessen.“
Bis zum 31. Juli ist das Museum am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in der Zeit von 14
Uhr bis 17 Uhr ohne Eintritt geöffnet ist, außerdem Samstag, 14 Uhr bis 17 Uhr, und
Sonntag 11 Uhr bis 17 Uhr. Ab 1. August gelten die Sommeröffnungszeiten nur am
Wochenende.
Quelle: Stadt Weinheim
Zuletzt aktualisiert am 9. Juli 2026, 22:19