Weinheim – Die Realität einen Moment vergessen



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Bilder von Anne Sophie Koch im Weinheimer Museum noch bis 31. Juli –

Eintritt bis dahin frei

Russland, Ukraine, Iran, Weltwirtschaftskrise, Drohgebärden, Kriege und

Krisen – die Welt rast. Oder wie es die Weinheimer Künstlerin Anne Sophe Koch

ausdrückt: „Unser Leben ist überflutet von Informationen, Unsicherheit und Ängsten.“

Mit ihrer Malerei, insbesondere mit ihrer neuen Ausstellung „Natur im Fokus – Meer-Licht-

Weite“ will sie bewusst ein Gegengewicht zur Dramatik der Zeitläufe setzen.

Die Ausstellung, die Anfang Juni eröffnet worden ist, wird noch bis zum 31. Juli im Museum

der Stadt am Amtshausplatz zu sehen sein.

Das Amt für Kultur, Touristik und Wirtschaft hat sich in Rücksprache mit Bürgermeister

Andreas Buske dazu entschieden, an diesen letzten beiden Wochen der Ausstellung einen

Besuch im Museum eintrittsfrei anzubieten – und die Ausstellung in den Kultursommer mit

besonderen Angeboten zu integrieren.

Die Ausstellung mit Anne Sophie Koch, die in der Weinheimer Nordstadt ihr Atelier hat, ist

schon die zweite Kunstausstellung in diesem Jahr im altehrwürdigen Deutschordenshaus.

Neulich wurde die Ausstellung zum 40-jährigen Bestehen des Kunstfördervereins

Weinheim (und aus Anlass des 30. Geburtstags der „Reiterin“) mit der Berliner Künstlerin

Sabina Grzimek gezeigt. Und jetzt „Natur im Fokus. Anne Sophie Kochs Malerei gibt dem

Betrachter die Möglichkeit innezuhalten. Sie selbst beschreibt ihre Intention so: „Fein

gemischte Farben, Weite, Licht, Meer, Wasser, verführen zum Träumen und lassen die

Realität für eine gewisse Zeit vergessen.“

Bis zum 31. Juli ist das Museum am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in der Zeit von 14

Uhr bis 17 Uhr ohne Eintritt geöffnet ist, außerdem Samstag, 14 Uhr bis 17 Uhr, und

Sonntag 11 Uhr bis 17 Uhr. Ab 1. August gelten die Sommeröffnungszeiten nur am

Wochenende.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 9. Juli 2026, 22:19