SÜW – Erhöhter Raumbedarf: Gymnasium Edenkoben und Realschule plus in Edenkoben werden erweitert



SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Weil der Raumbedarf im Gymnasium sowie in der Realschule plus in Edenkoben zurzeit nicht abgedeckt werden kann, werden beide Schulgebäude erweitert: das Gymnasium um zwei zusätzliche Bauten, die Realschule plus um ein weiteres Stockwerk beziehungsweise der dortige sogenannte NaWi-Trakt, also der Teil, in dem die naturwissenschaftlichen Fächer gelehrt werden, um weitere Räume. Leon Pabst, Leiter des Zentralen Gebäudemanagements (ZGM) der Kreisverwaltung SÜW, stellte dem Kreistag in seiner jüngsten Sitzung die weitere Planung vor.

Dazu Landrat Dietmar Seefeldt: „Wir müssen und wollen auf den erhöhten Raumbedarf unserer Schulen schnell, zielgerichtet und verantwortungsvoll reagieren. Nur so sichern wir faire Bildungschancen, hochwertige Lernbedingungen und die Zukunftsfähigkeit in unserem Landkreis.“

Mehr Schülerinnen und Schüler am Gymnasium

Derzeit verfügt das Gymnasium Edenkoben über knapp 50 Unterrichts- und Fachräume. Dennoch bestehen räumliche Engpässe. So werden derzeit etwa in der Oberstufe sogenannte Wanderklassen unterrichtet, die keinen festen Klassenraum haben. Zudem fehlen Fachsäle und erforderliche Nebenräume. Laut Berechnungen der Schule beläuft sich das Raumdefizit auf rund 1600 Quadratmeter oder umgerechnet 26 Klassenräume.

Ziel ist es, die bereits vorhandenen und künftig erwarteten Klassen bedarfsgerecht unterzubringen und die räumlichen Voraussetzungen für einen zeitgemäßen Unterricht zu schaffen. Das pädagogische Konzept der Schule sieht darüber hinaus ein umfangreicheres Raumangebot für Differenzierungen im Unterricht vor, um Schülerinnen und Schüler gezielter fördern zu können.

Unabhängig davon ist aufgrund steigender Schülerzahlen auch mit einem moderaten Wachstum der Klassenanzahl zu rechnen. Perspektivisch wird davon ausgegangen, dass sich die Anzahl um etwa eine halbe Klasse pro Jahrgangsstufe erhöht, also von derzeit vier auf künftig rund viereinhalb Züge.

Für die geplanten Neubauten wurden sieben Standorte auf dem Schulgelände untersucht. Ergebnis: Zwei Standorte sind für die Erweiterungsbauten geeignet. Im ersten Schritt wird an der Stirnseite des Pausenhofs ein Gebäude mit acht Klassensälen errichtet. Im Anschluss daran wird vor dem Haupteingang ein Neubau mit 15 Klassensälen entstehen.

Die Kosten des ersten Erweiterungsbaus werden voraussichtlich rund 3,2 Millionen Euro betragen, die des zweiten rund 5,9 Millionen Euro. Eine Förderung bis zu 60 Prozent ist möglich, jedoch ist noch mit der Förderstelle des Landes abzustimmen, ob alle Bauten gefördert werden können, was rund sieben Millionen Euro entspräche. Ohne den Nawi-Trakt wären es knapp 5,5 Millionen Euro. Dies hängt von zeitlichen sowie baulichen Faktoren ab. „Es wird noch zu entscheiden sein, ob wir den ersten Erweiterungsbau komplett mit dem Sondervermögen finanzieren werden“, so ZGM-Leiter Pabst.

Neun weitere Klassenräume für Realschule plus

In der Realschule plus in Edenkoben liegt das Raumdefizit bei rund 550 Quadratmetern oder umgerechnet neun Klassenräumen. Diese neun fehlenden Räume sollen dadurch entstehen, dass das Gebäude aufgestockt und gegebenenfalls der sogenannte NaWi-Trakt erweitert werden.

Die Aufstockung mit möglicher Erweiterung des NaWi-Traktes wird voraussichtlich 2,5 Millionen Euro kosten; hier ist eine Förderung in Höhe von 1,5 Millionen Euro möglich.

Parallele Planung

Die Planung läuft für beide Schulen parallel, gebaut wird dann in zwei bis drei Schritten, da die Bauvorhaben unterschiedlich komplex sind. Der erste Bau für das Gymnasium soll bis zum Schuljahr 2027/2028 abgeschlossen sein, der zweite bis zum Schuljahr 2029/2030. Die Aufstockung und gegebenenfalls Erweiterung des NaWi-Traktes in der Realschule plus sollen bis zum Schuljahr 2029/2030 abgeschlossen sein. „Das ist ein straffer Zeitplan mit einigen Unbekannten, zum Beispiel was die Förderverfahren betrifft“, so Pabst weiter.

Beide Schulen unterstützen die Vorschläge zur Erweiterung. Der Kreistag hat in seiner jüngsten Sitzung die Verwaltung ermächtigt, die vorgestellte Planung weiterzuverfolgen und dafür alle notwendigen Schritte wie etwa das Vergabeverfahren einzuleiten.

Bildunterschrift: Weil der Platz knapp wird, wird das Gymnasium Edenkoben – ebenso wie die Realschule plus in Edenkoben – erweitert. Foto: KV SÜW

Quelle: KV SÜW

Zuletzt aktualisiert am 9. Juli 2026, 22:01