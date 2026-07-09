Sinsheim – Unfallgeschädigter gesucht – Zeugenaufruf

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhei-Neckar. Am Dienstagvormittag um 10:30 Uhr kam es in der Grabengasse zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparktes Auto beschädigt wurde. Eine 68-jährige Renault-Fahrerin befuhr die Grabengasse und streifte beim Einfahren in eine freie Parklücke ein rechts vor ihr stehendes Auto. Aufgrund technischer Probleme des Mobiltelefons war es der Autofahrerin zunächst nicht möglich, die Polizei zu verständigen, weshalb sie die Örtlichkeit verlassen hatte. Nachdem das Problem behoben wurde, suchte die 68-Jährige erneut die Örtlichkeit auf, jedoch konnte das beschädigte Auto vor Ort nicht mehr feststellen, weshalb sie sich umgehend zum Polizeirevier Sinsheim begab. Bis zum jetzigen Zeitpunkt meldete sich der oder die Fahrzeughalter/in auch nicht bei einer Dienststelle. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem geschädigten PKW vermutlich um einen VW handelt. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den oder die Fahrzeughalter/in oder Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder dem geschädigten PKW geben können, sich unter der Tel.: 02761 / 690-0 zu melden.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 9. Juli 2026, 14:21