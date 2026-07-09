Rhein-Pfalz-Kreis – „Made im Rhein-Pfalz-Kreis“ geht in die zweite Runde: Landrat Volker Knörr blickt mit Gästen hinter die Kulissen des Pfalzmarktes



Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar – Nach dem erfolgreichen Auftakt im Frühjahr haben am 5. August bis zu 100 Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit,

eines der bedeutendsten Vermarktungszentren für Obst und Gemüse in Rheinland-Pfalz genauer kennenzulernen: den Pfalzmarkt in Mutterstadt.

Der Betrieb bietet gemeinsam mit Landrat Volker Knörr und der Wirtschaftsförderung insgesamt vier Führungen für je 25 Personen an. Dabei zeigen Mitarbeiter des

Pfalzmarktes unter anderem, wie genau die Produkte des Gemüsegartens Deutschlands von den Erzeugern in den Handel kommen. „Ich freue mich schon

sehr, gemeinsam mit allen einen Einblick in ein weiteres großartiges Unternehmen unserer Region zu bekommen und mich mit den Teilnehmenden auszutauschen“, so

Landrat Knörr.



Die Besichtigungen, die je 60 Minuten dauern, starten um 16.30 Uhr bzw. 18 Uhr mit Treffpunkt in der Versteigerungshalle. Im Anschluss an die jeweiligen Führungen gibt

es Getränke im Casino.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt: Eine Anmeldung ist erforderlich und ab sofort bis zum 30. Juli unter folgendem Link:

https://forms.office.com/e/hETN8YfU69

Die Veranstaltungsreihe „Made im Rhein-Pfalz-Kreis“ wird von der Wirtschaftsförderung des Kreises organisiert und soll die mittelständischen Betriebe

des Kreises in den Fokus rücken.

Quelle: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis

Zuletzt aktualisiert am 9. Juli 2026, 22:33