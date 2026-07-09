Rhein-Neckar-Odenwald – Kostenfreie Deutsch-Intensivkurse im Sommer: Sprachförderung für Handwerks-Nachwuchs



Rhein-Neckar-Odenwald/Metropolregion Rhein-Neckar – Termine in Heidelberg, Mosbach und Buchen –

Wirkungsvolle Maßnahme auch gegen Ausbildungsabbrüche –

Zertifizierter Abschluss nach Prüfung Handwerksbetriebe in der Region können ihre Auszubildenden und

angehenden Fachkräfte mit Migrationsgeschichte in diesem Sommer gezielt

sprachlich fördern lassen.

An drei Standorten – in Heidelberg, Buchen und Mosbach – finden vom 20. Juli bis Ende August 2026 kostenfreie Deutsch-

Intensivkurse statt. Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-

Odenwald empfiehlt ihren Mitgliedsbetrieben, das Angebot aktiv zu nutzen.

Gute Deutschkenntnisse sind im Handwerk unverzichtbar: ob in der

Kommunikation mit Kundinnen und Kunden, beim Verstehen im

Betriebsalltag oder in der Berufsschule. Die vom Land Baden-Württemberg im

Rahmen der Verwaltungsvorschrift „VwV Deutsch“ geförderten

Sommerintensivkurse bieten zugewanderten Auszubildenden und

Nachwuchskräften die Möglichkeit, ihre Sprachkenntnisse auf B1- oder B2-

Niveau zu bringen. Das vom Land geförderte Angebot ist kostenfrei.

Die Kurse richten sich an Personen mit unterschiedlichen Voraussetzungen

und finden an folgenden Standorten statt:

Rhein-Neckar-Kreis – Standort Heidelberg:

◼ Zeitraum: 20. Juli bis 28. August 2026, nachmittags 13–17 Uhr

◼ Zertifizierte Abschlussprüfung: 29. August 2026

◼ Zielsprachniveau: B1 oder B2

◼ Voraussetzung: Ausbildungsvertrag oder Vertrag über eine

Einstiegsqualifizierung, Deutsch-Sprachkenntnisse auf mindestens A2-

Niveau, Wohnort im Rhein-Neckar-Kreis

◼ Für Auszubildende, die sich bereits in Ausbildung befinden, ist eine

Freistellung durch den Ausbildungsbetrieb während des sechswöchigen

Kurses erforderlich

◼ Kontakt: Referat Gesellschaftliche Integration, Landratsamt Rhein-

Neckar-Kreis, sprachfoerderung@rhein-neckar-kreis.de, Tel. 06221/522-1324 bzw. -1934

Neckar-Odenwald-Kreis – Standort Buchen:

◼ B1-Kurs: 20. Juli bis 21. August 2026, vormittags/mittags (5–6

Unterrichtsstunden täglich)

◼ Voraussetzung: Sprachniveau A2 (nachgewiesen durch Zertifikat oder

Einstufungstest)

Neckar-Odenwald-Kreis – Standort Mosbach:

◼ B2-Kurs: 20. Juli bis 28. August 2026, vormittags/mittags (5–6

Unterrichtsstunden täglich)

◼ Voraussetzung: Sprachniveau B1 (nachgewiesen durch Zertifikat oder

Einstufungstest)

Für die Kurse im Neckar-Odenwald-Kreis gilt: Insgesamt 150

Unterrichtsstunden, zertifizierte Prüfung am Kursende. Voraussetzung ist

unter anderem der Beginn oder die Fortführung eines beruflichen

Bildungsgangs, der Beginn einer Ausbildung, der Wechsel ins zweite

Ausbildungsjahr oder der Beginn einer Einstiegsqualifizierung nach den

Sommerferien 2026. Wohnort muss im Neckar-Odenwald-Kreis sein.

Quelle: Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

Zuletzt aktualisiert am 9. Juli 2026, 21:44