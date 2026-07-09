Neckartal-Odenwald – Naturpark Neckartal-Odenwald und Apleona setzen gemeinsam Zeichen für die Artenvielfalt



Neckartal-Odenwald/Metropolregion Rhein-Neckar – Aktionstag auf dem Hofgut Eulenschlag: 35 Nistkästen für gefährdete Vogelarten gebaut

Die Sonne flimmert über Wald, Weiden und Streuobstbäumen, überall auf dem Gelände zwitschern Vögel, und im Stall brüten die Schwalben: Auf dem Hofgut Eulenschlag bei Weinheim, einem Kooperationspartner des Naturparks Neckartal-Odenwald, herrscht Landidylle pur.

Doch diese intakte Natur- und Kulturlandschaft ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr – vielerorts fehlen Lebensräume für Vögel und andere Tierarten. Nicht nur bei den Menschen in der Region ist Wohnraum knapp, auch bei unseren heimischen Singvögeln fehlen insbesondere Nistmöglichkeiten für höhlenbrütende Vögel wie Rotkehlchen, Zaunkönig oder Meisen.

Um dem entgegenzuwirken, veranstalteten der Naturpark Neckartal-Odenwald und sein Sponsoring-Partner Apleona am 03.07.2026 einen gemeinsamen Aktionstag zum Thema Biodiversität. Im Mittelpunkt stand der Bau von Nistkästen für Halbhöhlen- und Höhlenbrüter.

Mit Akkuschraubern und -bohrern, Schrauben, Nägeln, Hammer und Tacker machten sich elf Teilnehmende ans Werk. Drei Stunden lang wurde gemeinsam geschraubt, gehämmert und montiert. Dann war alles Material verarbeitet und konnten stolz auf 35 fertige Nistkästen blicken.



Einen Teil der Nistkästen nahmen die Mitarbeitenden von Apleona mit nach Hause, um sie in den eigenen Gärten anzubringen. Die restlichen Nistkästen werden direkt auf dem Gelände des Hofguts Eulenschlag aufgehängt. So wächst das Netz an neuen Brutplätzen für unsere heimischen Vogelarten weit über den Aktionstag hinaus.

Mit der Aktion setzen der Naturpark Neckartal-Odenwald und Apleona ein sichtbares Zeichen für den Schutz der Artenvielfalt in der Region und zeigen, wie sich mit einfachen Mitteln und gemeinsamem Engagement konkrete Lebensräume für Wildtiere schaffen lassen.

BU 1: Stolz präsentieren die Teilnehmenden des Aktionstag die gebauten Nistkästen.

© Naturpark Neckartal-Odenwald

BU 2: Es wurde geschraubt, gebohrt und getackert – innerhalb drei Stunden entstanden 35 Nistkästen. © Naturpark Neckartal-Odenwald

Quelle:

Naturpark Neckartal-Odenwald

Zuletzt aktualisiert am 9. Juli 2026, 22:11