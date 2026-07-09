Mannheim – Starthilfe fürs Smartphone in der Stadtbibliothek Mannheim

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtbibliothek Mannheim lädt zu ihren beliebten Smartphone-Kursen für Einsteiger*innen ein. Das Angebot „Starthilfe – digital dabei“ bietet die Möglichkeit, die grundlegenden Funktionen des Smartphones kennenzulernen und Kenntnisse zu vertiefen. Der Kurs richtet sich an Nutzer*innen von Android-Geräten und findet am 16., 23. und 30. Juli 2026, jeweils von 10 bis 11:30 Uhr

in der Zentralbibliothek im Stadthaus N 1, 1. OG statt. Referentin ist Christine Bär (LMZ). Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldungen werden unter 0621 293-8933 oder stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de entgegengenommen.

Weitere Informationen zu den Kursinhalten unter 0621 293-8937.

Quelle

Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 9. Juli 2026, 10:14