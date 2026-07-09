Mannheim – SOULFOOD BAND feat. Silke Hauck Im Rahmen des Käfertaler Kultursommers im Stempelpark



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, 19. Juli 2026, findet mit der SOULFOOD BAND feat. Silke

Hauck das dritte Konzert des diesjährigen Käfertaler Kultursommers als

Open-Air-Veranstaltung im Stempelpark in Mannheim Käfertal statt.

Konzertbeginn ist um 18:00 Uhr, der Einlass erfolgt ab 17:00 Uhr.

Der Eintritt beträgt 15 Euro für Erwachsene sowie 8 Euro für Schülerinnen,

Schüler und Studierende. Kinder bis einschließlich fünf Jahre sowie

Begleitpersonen von Menschen mit Schwerbehinderung erhalten freien Eintritt.

Tickets sind online unter https://kulturhauskaefertal.de/tickets

sowie an der Abendkasse erhältlich.

Bei Regen oder witterungsbedingten Einschränkungen wird die

Veranstaltung in das Kulturhaus Käfertal verlegt.

SOULFOOD BAND feat. Silke Hauck

Special Guest: Jochen Seiterle, Gitarre

Soulfood – der Bandname ist Programm. Die schönsten Songs der Pop-

und Soul-Geschichte, unterlegt mit raffinierten Grooves. Klassiker von

Chaka Khan, Anastacia oder Adele in hinreißenden Latin – Arrangements,

dazu Originals von Silkes letzten Veröffentlichungen. Wie schon bei dem

umjubelten Auftritt beim Käfertaler Kultursommer 2024 ist der

Ausnahmegitarrist Jochen Seiterle als Gast mit dabei.

Silke Hauck ist seit vielen Jahren eine feste Größe im Musikleben

Deutschlands. In Soul, Pop, Jazz und Blues gleichermaßen zu Hause,

beeindruckt „Die deutsche Norah Jones“ mit Tiefe, Einfühlsamkeit, Wärme

und Weiblichkeit immer wieder ihr Publikum.

Regelmäßige, gefeierte Gäste auf den Bühnen der Region sind die Musiker

der Soulfood Band László Szítkó (Keyboards), Thomas Netzsch (Bass) und

Walter „Kippe“ Helbig (Schlagzeug, Percussion, Gesang)

Quelle: Kulturhaus Käfertal

Zuletzt aktualisiert am 9. Juli 2026, 21:48