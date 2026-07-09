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09.07.2026, 9:45 Uhr

Mannheim – MONNEM Bike – Das Festival: Ein Tag voller Bewegung, Begegnung und Begeisterung

Logo 1 1Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 18. Juli 2026, heißt es in Mannheim wieder: Alle am Rad!

Von 11 bis 20 Uhr lädt „MONNEM Bike – Das Festival“ in den Spinelli-Park ein und macht das ehemalige Bundesgartenschaugelände zum Treffpunkt für alle, die Freude am Radfahren und Interesse an nachhaltiger Mobilität haben.

Ob Alltagsrad, Lastenrad, Rennmaschine oder außergewöhnliche Eigenkonstruktion – rund um die U-Halle erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Festival mit Mitmachangeboten, Vorführungen, Testmöglichkeiten, Kunstaktionen und Informationsständen. Familien, Freizeitradelnde, Pendlerinnen und Pendler, Fahrradfans sowie alle Neugierigen sind eingeladen, das Fahrrad aus ganz unterschiedlichen Perspektiven kennenzulernen und neu zu entdecken.

Profis, Vereine, Initiativen, Künstlerinnen und Künstler sowie engagierte Bastler präsentieren die enorme Vielfalt moderner Fahrradkultur. Zu entdecken gibt es außergewöhnliche Fahrradkonstruktionen, innovative Mobilitätslösungen und zahlreiche Ideen, wie das Fahrrad den Alltag komfortabler, klimafreundlicher und lebenswerter gestalten kann. Dabei wird deutlich: Nachhaltige Mobilität macht nicht nur Sinn – sie macht vor allem Spaß.

Dabei steht nicht die Technik allein im Mittelpunkt. „MONNEM Bike – Das Festival“ versteht sich als Mitmachfestival, das Menschen jeden Alters dazu einlädt, das Fahrrad als Fortbewegungsmittel, Freizeitbegleiter und Beitrag zu einer lebenswerten Stadt neu zu entdecken.

Dass das Festival in Mannheim stattfindet, kommt nicht von ungefähr. Schließlich gilt die Quadratestadt als Wiege des Fahrrads: Mit der Erfindung der Laufmaschine durch Karl Drais begann hier vor mehr als 200 Jahren eine Erfolgsgeschichte, die bis heute fortgeschrieben wird. Mannheim investiert kontinuierlich in den Ausbau einer modernen Radverkehrsinfrastruktur – von Radschnellverbindungen über sichere Radwege bis hin zu fahrradfreundlichen Angeboten im Alltag. „MONNEM Bike – Das Festival“ macht diese Entwicklung auf unterhaltsame Weise erlebbar und lädt dazu ein, Mobilität gemeinsam neu zu denken.

Ob Geschicklichkeitsparcours, Bühnenprogramm, Fahrradshows, Mitmachaktionen oder spannende Gespräche mit Fachleuten – auf dem Festival gibt es für große und kleine Besucherinnen und Besucher jede Menge zu entdecken. Wer bereits begeisterter Radfan ist, findet neue Inspiration. Wer das Fahrrad neu für sich entdecken möchte, erhält praktische Tipps und kann viele Angebote direkt ausprobieren.

Der Weg ist Teil des Erlebnisses

Wer „MONNEM Bike – Das Festival“ besucht, kann bereits die Anreise ganz im Zeichen nachhaltiger Mobilität gestalten. Am schönsten gelingt dies natürlich mit dem Fahrrad: Über den Radschnellweg sowie das Mannheimer Radwegenetz führt der Weg komfortabel bis in den Spinelli-Park.

Ein Zwischenstopp lohnt sich an der Feudenheimer Schleuse. Direkt am beliebten Radweg heißt der „Rad-Stopp“ alle Besucherinnen und Besucher willkommen. Neben einer kleinen Erfrischung können hier die Reifen noch einmal mit frischer Luft versorgt werden, bevor es entspannt auf den letzten Kilometern zum Festivalgelände weitergeht.

Für alle, die mit Bus oder Bahn anreisen, stehen von ausgewählten Haltestellen kostenlose Pendel-Rikschas bereit. Eine eigens eingerichtete Veranstaltungsbeschilderung weist Besucherinnen und Besucher zuverlässig den Weg bis zum Festivalgelände. So beginnt „MONNEM Bike“ bereits vor dem ersten Programmpunkt – mit einer entspannten, nachhaltigen und erlebnisreichen Anreise.

Bürgermeister Ralf Eisenhauer sieht Mannheim nicht nur als Geburtsstadt des Fahrrads, sondern auch als Stadt, die die Mobilität der Zukunft aktiv gestaltet. Mit dem kontinuierlichen Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur schafft Mannheim attraktive Rahmenbedingungen für eine nachhaltige und zukunftsfähige Mobilität: „Das Fahrrad steht für Freiheit, Bewegung und Lebensqualität. Genau dafür steht auch Mannheim. MONNEM Bike – Das Festival‘ bringt Menschen zusammen, begeistert für nachhaltige Mobilität und zeigt, dass unsere Stadt beste Voraussetzungen bietet, um immer häufiger in den Sattel zu steigen. Als Geburtsstadt des Fahrrads möchten wir diese Begeisterung immer wieder neu entfachen.“

Erste Bürgermeisterin Diana Pretzell unterstreicht die Bedeutung nachhaltiger Mobilität für die Lebensqualität heutiger und künftiger Generationen: „Die Mobilitätswende ist eine der zentralen Zukunftsaufgaben unserer Städte. Das Fahrrad spielt dabei eine Schlüsselrolle: Es schont Ressourcen, schützt das Klima, stärkt die Gesundheit und trägt zu einer hohen Lebensqualität bei.MONNEM Bike – Das Festival zeigt auf inspirierende Weise, dass nachhaltige Mobilität nicht Verzicht bedeutet, sondern Lebensqualität, Innovation und Gemeinschaft. Es lädt Menschen jeden Alters ein, die Mobilität von morgen schon heute zu erleben und die Zukunft unserer Stadt aktiv mitzugestalten.“

Mehr Informationen unter: www.monnem-bike.de.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 9. Juli 2026, 09:45

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