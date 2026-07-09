Mannheim – Bürgerentscheid Windenergie Lammerskopf Statement von IHK-Präsident Manfred Schnabel



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – „Der Strombedarf in der Metropolregion Rhein-Neckar wird bis 2040 stark ansteigen.

Ein Grund für diese Entwicklung ist die Industrie, die den Einsatz von Öl und

Gas immer weiter reduzieren wird. Wenn wir ein starker und attraktiver Wirtschaftsstandort

bleiben wollen, ist der Ausbau erneuerbarer Energien daher unerlässlich. Unsere IHK-

Stromstudie hat gezeigt, dass es in der Metropolregion erhebliche Potenziale dafür gibt.

Diese gilt es zu heben! Das wäre auch unser Beitrag, um die Stabilität des Stromnetzes zu sichern

und eine Antwort auf den schleppenden Ausbau der Stromtrassen, die Energie vom Norden in

den Süden transportieren sollen. Dem Bürgerentscheid zum Lammerskopf kommt daher aus

Sicht der Wirtschaft eine große Bedeutung zu. Mein Appell: Machen Sie von Ihrem

demokratischen Recht Gebrauch und gestalten Sie die Zukunft unserer Region mit!

Der Bürgerentscheid sollte nicht an fehlender Mindestbeteiligung scheitern.“

Quelle: IHK Rhein-Neckar

Zuletzt aktualisiert am 9. Juli 2026, 22:04