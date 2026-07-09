Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwochabend (8. Juli) ist es im Mannheimer Stadtteil Neckarau zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Kiosk in der Stengelhofstraße gekommen. Der bislang unbekannte Täter bedrohte eine Angestellte mit einer Waffe, erbeutete Bargeld und konnte trotz der mutigen Verfolgung durch einen Zeugen unerkannt flüchten.

Nach Angaben der Polizei betrat der Mann gegen 18:30 Uhr den Kiosk in der Stengelhofstraße und forderte unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld. Anschließend lief er hinter den Verkaufstresen, nahm die Geldkassette an sich und flüchtete aus dem Geschäft.

Zeuge verfolgt den Täter

Auf seiner Flucht wurde der Räuber in der Straße Beim Johannkirchhof, in Höhe des Stengelhofweihers, von einem aufmerksamen Zeugen bemerkt. Dieser nahm die Verfolgung auf und konnte den Flüchtigen sogar zu Fall bringen. Dabei fiel die Geldkassette zu Boden.

Dem Täter gelang es jedoch, das Bargeld aus der Kassette an sich zu nehmen und anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung zu entkommen.

Täterbeschreibung

Die Polizei beschreibt den flüchtigen Mann wie folgt:

mindestens 170 Zentimeter groß

stämmige Statur

sonnengebräunter Hauttyp

lange Haare, zu einem Zopf im Nacken gebunden

trug eine Basecap

lange graue Hose

schwarz-weiße Collegejacke mit weißen Ärmeln

weiße Sportschuhe

Die Beute beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag.

Keine Verletzten – Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Sowohl die Kioskmitarbeiterin als auch der Zeuge blieben bei dem Überfall körperlich unverletzt.

Das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder im Bereich des Stengelhofweihers verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter 0621/174-4444 beim Hinweistelefon der Kriminalpolizei Mannheim zu melden.

MRN-News berichtet über neue Erkenntnisse in diesem Fall.

Zuletzt aktualisiert am 9. Juli 2026, 17:12