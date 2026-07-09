Ludwigshafen – Sprechstunde des Ortsvorstehers Ruchheim

Ludwigshafen /Metropolregion Rhein-Neckar. Die nächste Sprechstunde des Ortsvorstehers von Ruchheim, Dennis Schmidt, findet am Donnerstag, 16. Juli 2026, von 17 bis 19 Uhr, statt.
Quelle: Stadt Lu
Zuletzt aktualisiert am 9. Juli 2026, 15:43
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Ludwigshafen /Metropolregion Rhein-Neckar. Die nächste Sprechstunde des Ortsvorstehers von Ruchheim, Dennis Schmidt, findet am Donnerstag, 16. Juli 2026, von 17 bis 19 Uhr, statt.
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