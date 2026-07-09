Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, 10. Juli 2026, sowie am Samstag, 11. Juli 2026, findet die Schadstoffsammlung nicht wie angegeben auf dem Wertstoffhof Süd, sondern außerplanmäßig auf dem Wertstoffhof West, Wollstraße 151, statt. Alle weiteren Termine im Juli finden – wie geplant und im Abfallkalender angegeben – auf den jeweiligen Wertstoffhöfen statt.
Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen bittet um Beachtung, dass im Zeitraum von 30. Juli bis einschließlich 31. August 2026 aufgrund der jährlichen Sommerpause keine Schadstoffsammlung stattfindet.
Zuletzt aktualisiert am 9. Juli 2026, 09:59