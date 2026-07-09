Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Auffahrtsrampe von der Lorientallee auf die Hochstraße Süd sollte eigentlich in diesen Tagen geöffnet werden. Der Termin verschiebt sich jedoch nach hinten, die Auffahrtsrampe wird voraussichtlich am 17. Juli für den Verkehr geöffnet. Grund ist der sehr aufwändige Bau der Leitplanken, der noch nicht abgeschlossen ist.

Mit der Auffahrtsrampe wird kommende Woche eine zusätzliche Verbindung für den Verkehr von der A650 in Fahrtrichtung

Mannheim zur Verfügung stehen. Verkehrsteilnehmende

können dann von der Pylonbrücke kommend über die Abfahrtsrampe direkt die wieder geöffnete Auffahrtsrampe

Lorientallee auf die Hochstraße Süd nutzen.

Bereits möglich für den Verkehr in Fahrtrichtung Mannheim ist von der Pylonbrücke aus die Abfahrtsrampe in Richtung Innenstadt zu nutzen, anschließend über eine neue Verbindungsstraße die Heinigstraße zu queren, um dann wieder über die Auffahrt Saarlandstraße auf die Hochstraße Süd zu fahren.

Quelle Stadt Lu

Foto MRN-News: Neu eröffnete Hochstraße Süd, die nach jahrelanger Sperrung wieder freigegeben worden ist.

Zuletzt aktualisiert am 9. Juli 2026, 20:23