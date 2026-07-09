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09.07.2026, 13:59 Uhr

Ludwigshafen – BASF Kulturfabrik bringt Gringo Mayer in die Friedrich-Ebert-Halle

1Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

– Nach drei ausverkauften Jahresabschlusskonzerten im BASF Feierabendhaus findet das Jahresabschlusskonzert 2027 in der Ebert-Halle statt

Es ist eine kleine räumliche Veränderung aber ein großer Schritt für die BASF Kulturfabrik und Gringo Mayer. Nach drei ausverkauften Jahresabschlusskonzerten im BASF Feierabendhaus wird das Jahresabschlusskonzert nun in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen stattfinden. Am 17. Dezember 2027 spielen Gringo Mayer und die Kegelband dort ihr Jahresabschlusskonzert. Der Vorverkauf ist ab sofort über den Ticketshop der BASF Kulturfabrik möglich.

„Viele Jahre ist es her, dass das letzte BASF Konzert in der Friedrich-Ebert-Halle stattgefunden hat. Gemeinsam mit dem Sänger Gringo Mayer wollen wir das nun ändern. Das diesjährige Jahresabschlusskonzert im BASF Feierabendhaus war innerhalb weniger Wochen ausverkauft. Daher sind wir überzeugt die Zeit ist reif, das Erlebnis noch mehr Menschen zu ermöglichen“, begründet Anna Katharina Rapp, Leiterin des Gesellschaftlichen Engagements der BASF.

Für Gringo Mayer ist es das größte Live-Event seiner bisherigen Karriere. Der gebürtige Ludwigshafener begeistert seine Fans seit Jahren mit einer Mischung aus Indie-Rock, Pop und Folk – stets mit einem Augenzwinkern und Kurpfälzer Dialekt. In der Friedrich-Ebert-Halle wandelt er auf den Spuren von Superstars, wie Pink Floyd, The Who oder den Beach Boys, die dort in der Vergangenheit gespielt haben.

Mehr Informationen und das komplette Programm finden Sie unter www.basf.de/kultur. Pressefotos können bei der BASF Kulturfabrik angefragt werden.
Foto: Die BASF Kulturfabrik veranstaltet das Jahresabschlusskonzert von Gringo Mayer gemeinsam mit der Kegelband 2027 in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen.
Foto: Lars Becker

Über BASF

BASF steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Unser Anspruch: Wir wollen das bevorzugte Chemieunternehmen sein, um die grüne Transformation unserer Kunden zu ermöglichen. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 108.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Unser Portfolio umfasst als Core Businesses die Segmente Chemicals, Materials, Industrial Solutions und Nutrition & Care; die Standalone Businesses sind in den Segmenten Surface Technologies und Agricultural Solutions gebündelt. BASF erzielte 2025 weltweit einen Umsatz von rund 60 Milliarden €. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com
Quelle: BASF

Zuletzt aktualisiert am 9. Juli 2026, 13:59

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