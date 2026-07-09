Landau – Pflanzaktion „Pflanz dich und andere glücklich“ bringt Freude trotz großer Hitze

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Mitmachaktion „Pflanz dich und andere glücklich“ des Netzwerks Familienbildung Landau-SÜW konnte trotz großer Hitze erfolgreich stattfinden – wenn auch an einem anderen Ort als ursprünglich geplant. Da sich die Aktion insbesondere an Familien mit Kindern, ältere Menschen und Menschen mit Behinderung richtete, wäre eine Durchführung auf dem Rathausplatz bei den hohen Temperaturen nicht verantwortbar gewesen. Dankenswerterweise stellte das Diakonissen Bethesda Landau kurzfristig kühle Räumlichkeiten zur Verfügung. So konnten gemeinsam mit Senior*innen der Pro Seniore Residenz Parkstift in angenehmer Atmosphäre Tontöpfe bemalt und mit Blumen bepflanzt werden. Dabei entstanden nicht nur liebevoll gestaltete Pflanztöpfe, sondern auch viele schöne Gespräche und Begegnungen. Die Begeisterung der Teilnehmenden war groß: „Das ist so toll, das machen wir nächstes Jahr auf jeden Fall wieder!“, freute sich einer der Senioren.

Anschließend wurden die Senior*innen mit dem klimatisierten Minivan zurück ins Parkstift gebracht – im Gepäck gute Laune und rund 25 bepflanzte Töpfe, die sie an Mitbewohner*innen verschenken konnten. Ganz im Sinne der Aktion, mit kleinen Gesten Freude zu schenken, erhielten auch das Diakonissen Bethesda Landau, der Erwachsenenwohnbereich des Caritas-Förderzentrums St. Laurentius und Paulus sowie das Katholische Altenzentrum Landau jeweils rund 25 liebevoll gestaltete Pflanztöpfe. Das Netzwerk Familienbildung Landau-SÜW bedankt sich herzlich beim Bethesda für die spontane Unterstützung, die Bereitstellung der kühlen Räume sowie die leckere Verpflegung. Finanziert wurde die Aktion über Landesmittel für Familienbildungsstätten und eine Spende der Firma Hornbach. So konnte die Aktion auch unter außergewöhnlichen Wetterbedingungen erfolgreich umgesetzt und vielen Menschen eine kleine Freude bereitet werden.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 9. Juli 2026, 15:48