Landau – Flammkuchen und Live-Musik – Landjugend Mörlheim lädt am 18. und 19. Juli zum 24. Flammkuchenfest

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Ob klassisch Elsässer Art, würzig mit Schafskäse und Peperoni, der beliebte Drei-Käse-Flammkuchen, Pizza-Flammkuchen, der herzhafte Mörlheimer Bauernflammkuchen oder zum süßen Abschluss ein Flammkuchen mit Äpfeln: Beim 24. Flammkuchenfest der Landjugend Mörlheim kommen Genießerinnen und Genießer am 18. und 19. Juli wieder voll auf ihre Kosten. In der Hofgasse 9 in Mörlheim dreht sich zwei Tage lang alles um knusprige Flammkuchen aus dem traditionell mit Rebknorzen befeuerten Ofen. Dazu erwartet die Besucherinnen und Besucher ein gemütliches Fest mit guter Musik und geselligem Beisammensein. Los geht es am Samstag, 18. Juli, um 18 Uhr. Nach der offiziellen Eröffnung mit Bürgermeister Lukas Hartmann und Ortsvorsteherin Sandra Michler sorgt die Band Florale mit Live-Musik für einen stimmungsvollen Sommerabend. Am Sonntag, 19. Juli, beginnt das Fest um 12 Uhr. Am Nachmittag verwöhnt die Kita Mörlheim die Gäste zusätzlich mit Kaffee und einer großen Auswahl an selbstgebackenen Kuchen.
Quelle: Landjugend Mörlheim
Zuletzt aktualisiert am 9. Juli 2026, 10:39