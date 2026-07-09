Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Freiwillige Feuerwehr Ladenburg lädt am Donnerstag, 17. Juli, zur diesjährigen Hauptübung ein. Beginn ist um 18:30 Uhr bei HGK Logistics and Intermodal, Guilinistraße 5–7. Zuschauerinnen und Zuschauer sind herzlich eingeladen und können ab 18 Uhr vor Ort sein. Sie werden gebeten ausreichend Zeit einzuplanen, da es beim Zugang zum Firmengelände zu Verzögerungen kommen kann.
Bei dieser Übung zeigen die Einsatzkräfte einen Einblick in die Arbeit der Feuerwehr. Vom ersten Alarm bis zur vollständigen Einsatzabwicklung. Ein fachkundiger Kommentator begleitet das Geschehen und erklärt den Ablauf verständlich für alle Zuschauerinnen und Zuschauer. So ergibt sich ein spannender Einblick in die Arbeit der Feuerwehr.
Quelle: Stadt Ladenburg
Zuletzt aktualisiert am 9. Juli 2026, 09:57