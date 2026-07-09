Hockenheim – Konzert auf der Seebühne mit Johnny Capredy – Rock, Pop, Blues und Country im Gartenschaupark

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit akustischer oder elektrischer Gitarre und virtuosem Gesang entführt Johnny Capredy, alias Wolfgang Schäfer, sein Publikum am Freitag, den 24. Juli 2026 in die Welt der Musik der 60er- und 70er-Jahre bis hin zu aktuellen Hits. Los geht das Konzert, veranstaltet von der Parkanlagen GmbH gemeinsam mit dem Förderverein Gartenschaupark, um 20:00 Uhr. Der Einlass erfolgt ab 19:30 Uhr. Das Repertoire des Gitarristen und Sängers reicht von Simon & Garfunkel, Dire Straits, Pink Floyd, den Beatles und den Rolling Stones bis zu Johnny Cash, Bob Marley, Bruce Springsteen, David Bowie und vielen weiteren bekannten Künstlern. Der Name CAPREDY ist dabei eine Hommage an Cash, Presley und Dylan und steht sinnbildlich für die musikalische Vielfalt des Programms. Mit charismatischer Bühnenpräsenz und gefühlvollen Interpretationen verspricht Johnny Capredy einen unvergesslichen Sommerabend in besonderer Atmosphäre. Für Getränke und einen kleinen Imbiss in Form eines Pizza-Wagens ist gesorgt. Der Eintritt ist kostenlos. Parkflächen stehen an der Kaiserstraße am Stiegwiesenpark sowie am Bahnhof zur Verfügung.

Quelle

Bild: Johnny Capredy

Zuletzt aktualisiert am 9. Juli 2026, 13:56