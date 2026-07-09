Hockenheim – Ein Jahr Hoggema Treff – ein Ort der Begegnung feiert Geburtstag



Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Hoggema Treff feiert am Dienstag, den 21. Juli 2026, bei Kaffee und Kuchen von 14:30 Uhr bis 18:30 Uhr seinen ersten Geburtstag und blickt auf ein ereignisreiches Jahr voller Begegnungen, Ideen und neuer Formate zurück. Was als offene Begegnungsstätte begann, hat sich innerhalb von nur zwölf Monaten zu einem lebendigen Treffpunkt für Menschen verschiedener Generationen, Kulturen und Interessen entwickelt.

Vielfältige Gruppen – ein Haus für die lokale Agenda

Im Laufe des ersten Jahres ist der Hoggema Treff zu einem festen Zuhause für mehrere Gruppen der Lokalen Agenda geworden. Dazu gehören unter anderem die Handarbeitsgruppe „Kreative Nadeln“, die interkulturelle Gruppe, die generationsübergreifende Gruppe „Begegnung Jung bis Alt“, das Team „Tag der Natur“ sowie der Tauschring. So ist ein Ort entstanden, an dem Menschen zusammenkommen, sich austauschen und gemeinsam aktiv werden.

Spielen, Lesen, miteinander ins Gespräch kommen – neue Formate sind entstanden

Auch neue Veranstaltungsformate haben sich im Hoggema Treff schnell etabliert. Regelmäßige Spieltreffs für Brettspiele bringen Spielfreunde zusammen und schaffen Raum für Geselligkeit und gemeinsame Erlebnisse. Mit dem Format „Shared Reading“ ist zudem ein Angebot entstanden, das Literatur und Austausch miteinander verbindet: Texte werden gemeinsam gelesen und anschließend besprochen. Auf großes Interesse stieß auch ein Impulsvortrag zum Thema Künstliche Intelligenz, der in Zusammenarbeit mit dem Marketingverein stattfand und einen verständlichen Einstieg in ein aktuelles Zukunftsthema bot. Ergänzt wird das Angebot durch einen wöchentlichen interkulturellen Gesprächstreff, bei dem Besucherinnen und Besucher miteinander ins Gespräch kommen, neue Kontakte knüpfen oder einfach Zeit in angenehmer Gesellschaft verbringen können.

Darüber hinaus haben auch Bewegung, Entspannung und Tanz ihren Platz im Hoggema Treff gefunden. Mit dem vierteljährlich stattfindenden Tanzcafé wurde ein weiteres neues Format geschaffen, das Menschen bei Musik und Tanz zusammenbringt. Auch Schnupper-Yoga und Kurse zu Entspannungstechniken bereicherten das Programm.

Kulturelle Highlights und Bildungsangebote

Im Bereich Kultur und Bildung zeigte sich der Hoggema Treff ebenfalls vielseitig. Zu den Höhepunkten des ersten Jahres zählten der Hockenheimer Buchmarkt mit Autorinnen und Autoren aus der Region, Veranstaltungen im Rahmen der Interkulturellen Woche, ehrenamtliche Sprachkurse zur Unterstützung beim Deutschlernen, ein Winterliedersingen sowie kreative Malaktionen. Ein Kaffee-Sensorik-Seminar zum Thema „der Weg des Kaffees vom Strauch in die Tasse“ lenkte den Blick zudem auf faire Arbeit und Handelswege. Ein weiterer besonderer Programmpunkt war das Agenda-Fest, bei dem sich die Lokale Agenda anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens präsentierte.

Der Hoggema Treff hat damit in seinem ersten Jahr eindrucksvoll gezeigt, wie vielfältig ein Ort sein kann, an dem Begegnung, Kultur, Bildung und gemeinsames Engagement zusammenfinden.

Bildunterschrift:

(Von links nach rechts) Bürgermeister Matthias Beck, Integrationsbeauftragte Petra Grabs, Agendabeauftragte Elke Schollenberger, Altbürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg und Assistenz des Bürgermeisters Verena Raab bei der Eröffnung des „Hoggema Treff“ im Juli 2025. (Bild: Fotografen Lenhardt)

Quelle: Stadt Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 9. Juli 2026, 22:23